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Секс-игрушки — риски и советы по использованию

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Безопасное использование секс-игрушек
Безопасное использование секс-игрушек

Эротические игры и игрушки из секс-шопа могут быть опасны для вашего здоровья

Взрослые игрушки могут пригодиться тем, кто не имеет полового партнера или парам, которые планируют разнообразить свою сексуальную жизнь и получить больший спектр удовольствия во время секса. При этом специалисты отмечают, что интимные предметы нужно выбирать правильно и использовать корректно, чтобы не навредить здоровью.

Об этом в субботу, 11 декабря, на своей странице в соцсети сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ).

Риски при использовании секс-игрушек

  • Травматизм.

При регулярном использовании или из-за плохого качества предмет может сломаться прямо во время процесса, поэтому обязательным условием является проверка его на наличие повреждений. Некорректно подобранная секс-игрушка может стать причиной травм, так что если вы новичок в этом деле — обратитесь за помощью к консультантам специализированных магазинов.

  • Инфекции.

Перед каждым использованием и после игрушки нужно тщательно мыть и обрабатывать. Принадлежать предмет должен только одному владельцу, ведь он может стать причиной возникновения инфекций, передающихся половым путем.

Уменьшить риски при использовании взрослых игрушек можно

  • Использовать следует исключительно сертифицированные предметы высокого качества.
  • Во время сексуальной игры применять достаточное количество лубрикантов, чтобы избежать предполагаемого травматизма.
  • Каждый раз или при смене части тела, к которой применяете "игрушку", необходимо надевать новый презерватив.
  • Для анального введения использовать исключительно секс-предметы со шнурами или ограничителями на конце, которые не дадут ему проскользнуть внутрь.
  • Всегда мыть игрушки до и после использования.

Отмечается также, что каждая секс-игрушка должна иметь инструкцию и рекомендации от производителя, где указывается необходимый способ очищения и условия хранения.

Обратите внимание, если вы или ваш партнер имеете аллергию на латекс, использование секс-игрушек из этого материала категорически запрещено.

Ранее "Телеграф" писал о пару счастливчиков из Великобритании, которым секс помог узнать о смертельной болезни женщины. Супруги вовремя обратились к врачам, которые провели оперативное вмешательство и продлили счастливую совместную жизнь влюбленных.

Теги:
#Здоровье #Минздрав #Игрушка #Секс #Секс-игрушка
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