Секс-игрушки — риски и советы по использованию
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 29
Эротические игры и игрушки из секс-шопа могут быть опасны для вашего здоровья
Взрослые игрушки могут пригодиться тем, кто не имеет полового партнера или парам, которые планируют разнообразить свою сексуальную жизнь и получить больший спектр удовольствия во время секса. При этом специалисты отмечают, что интимные предметы нужно выбирать правильно и использовать корректно, чтобы не навредить здоровью.
Об этом в субботу, 11 декабря, на своей странице в соцсети сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ).
Риски при использовании секс-игрушек
- Травматизм.
При регулярном использовании или из-за плохого качества предмет может сломаться прямо во время процесса, поэтому обязательным условием является проверка его на наличие повреждений. Некорректно подобранная секс-игрушка может стать причиной травм, так что если вы новичок в этом деле — обратитесь за помощью к консультантам специализированных магазинов.
- Инфекции.
Перед каждым использованием и после игрушки нужно тщательно мыть и обрабатывать. Принадлежать предмет должен только одному владельцу, ведь он может стать причиной возникновения инфекций, передающихся половым путем.
Уменьшить риски при использовании взрослых игрушек можно
- Использовать следует исключительно сертифицированные предметы высокого качества.
- Во время сексуальной игры применять достаточное количество лубрикантов, чтобы избежать предполагаемого травматизма.
- Каждый раз или при смене части тела, к которой применяете "игрушку", необходимо надевать новый презерватив.
- Для анального введения использовать исключительно секс-предметы со шнурами или ограничителями на конце, которые не дадут ему проскользнуть внутрь.
- Всегда мыть игрушки до и после использования.
Отмечается также, что каждая секс-игрушка должна иметь инструкцию и рекомендации от производителя, где указывается необходимый способ очищения и условия хранения.
Обратите внимание, если вы или ваш партнер имеете аллергию на латекс, использование секс-игрушек из этого материала категорически запрещено.
Ранее "Телеграф" писал о пару счастливчиков из Великобритании, которым секс помог узнать о смертельной болезни женщины. Супруги вовремя обратились к врачам, которые провели оперативное вмешательство и продлили счастливую совместную жизнь влюбленных.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-