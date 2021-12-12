Секс-игрушки — риски и советы по использованию

Эротические игры и игрушки из секс-шопа могут быть опасны для вашего здоровья

Взрослые игрушки могут пригодиться тем, кто не имеет полового партнера или парам, которые планируют разнообразить свою сексуальную жизнь и получить больший спектр удовольствия во время секса. При этом специалисты отмечают, что интимные предметы нужно выбирать правильно и использовать корректно, чтобы не навредить здоровью.

Об этом в субботу, 11 декабря, на своей странице в соцсети сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения (МОЗ).

Риски при использовании секс-игрушек

Травматизм.

При регулярном использовании или из-за плохого качества предмет может сломаться прямо во время процесса, поэтому обязательным условием является проверка его на наличие повреждений. Некорректно подобранная секс-игрушка может стать причиной травм, так что если вы новичок в этом деле — обратитесь за помощью к консультантам специализированных магазинов.

Инфекции.

Перед каждым использованием и после игрушки нужно тщательно мыть и обрабатывать. Принадлежать предмет должен только одному владельцу, ведь он может стать причиной возникновения инфекций, передающихся половым путем.

Уменьшить риски при использовании взрослых игрушек можно

Использовать следует исключительно сертифицированные предметы высокого качества.

Во время сексуальной игры применять достаточное количество лубрикантов, чтобы избежать предполагаемого травматизма.

Каждый раз или при смене части тела, к которой применяете "игрушку", необходимо надевать новый презерватив.

Для анального введения использовать исключительно секс-предметы со шнурами или ограничителями на конце, которые не дадут ему проскользнуть внутрь.

Всегда мыть игрушки до и после использования.

Отмечается также, что каждая секс-игрушка должна иметь инструкцию и рекомендации от производителя, где указывается необходимый способ очищения и условия хранения.

Обратите внимание, если вы или ваш партнер имеете аллергию на латекс, использование секс-игрушек из этого материала категорически запрещено.

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