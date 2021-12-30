Укр

Хотели заработать: трое молодых людей попались за съемку "клубнички" на Донетчине (фото, видео)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Задержание молодых людей в Краматорске Новость обновлена 30 декабря 2021, 15:10
Задержание молодых людей в Краматорске

Троица оказывала интим-услуги около года, но их разоблачили

В Краматорске Донецкой области разоблачили порно-трио — парня и двух девушек, которые работали веб-моделями, снимая и распространяя интимные видео на закрытых сайтах.

По информации облуправления Нацполиции, две девушки 20 и 24 лет вместе с 26-летним парнем начали работать веб-моделями в конце 2020 года. Ребята предлагали подписку на закрытый порноресурс всего по 5 долларов, а за отдельную плату — частный видеочат с прайсом на те или иные интим-услуги.

Веб-модели предлагали доступ в чат всего за 5 долларов
Веб-модели предлагали доступ в чат всего за 5 долларов

Копы говорят, что клиентами трио стали люди со всего мира, а в месяц они зарабатывали около 20 000 грн.

Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы
Подозреваемым грозит до 7 лет тюрьмы

В результате, по факту "ввоза, изготовления, сбыта и распространения порнографических предметов" в отношении украинцев открыли уголовное производство: санкция предусматривает до 7 лет тюрьмы. Из квартиры, где проводили порносъемку, изъяли всю технику, телефоны и банковские карты. Продолжается расследование.

Задержание веб-моделей в Краматорске

Напомним, американская порноактриса, модель и звезда OnlyFans Антье Утгаард призналась, что избавилась от паразитов внутри себя – ленточных червей. Одержимая своим здоровьем и фитнесом, Антье утверждает, что новая методика очищения помогла ей не только похудеть, но потерять интерес к интиму.

Теги:
#Донецкая область #Краматорск #Порно
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