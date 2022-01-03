"Андрюха, у нас нюдсы!" В Киеве коп трижды покупал фото на OnlyFans, чтобы задержать модель

Правоохранители хотели привлечь блогерку за изготовление откровенного контента для взрослых

До 21 января в Киеве продлили срок досудебного расследования по делу украинки-модели OnlyFans, чью вину пытались доказать столичные полицейские. Для этого они сами заказывали у нее откровенный контент, оплачивая ее "услуги".

Подробности можно найти в определении суда, размещенном на Едином государственном реестре судебных дел.

Оказывается, что расследование велось еще с весны 2020 года. Полицейские пытались доказать, что одна из украинских пользовательниц сайта OnlyFans промышляет изготовлением и распространением порнографического контента. За такой "товар" она получает значительные деньги.

Отмечается, что для "чистоты расследования" копы отыскали страничку модели в Instagram, после чего уже регистрировались на OnlyFans и смогли приобрести откровенные снимки несколько раз. Всего было потрачено около 2500 гривен — за регистрацию на ресурсе и возможность просматривать страничку блогерки, а также две транзакции под 1000 гривен за новый контент.

Свой бизнес девушка продолжала вплоть до осени 2021 года. Сейчас же ей сообщено о подозрении в создании и распространении откровенного контента, идет расследование. Дальнейшую судьбу украинки будет решать суд.

Интересно, что это дело стало весьма резонансным — даже добралось до некоторых топовых российских СМИ.

Новость подхватили российские медиа

Бурно его обсуждают и в соцсетях, высказывая самые разные эмоции по поводу случившегося.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что накануне Нового года в Донецкой области полицейские раскрыли компанию молодых людей, которые занимались съемками и распространением порнографического контента. Их клиентами были люди со всех точек планеты.