Укр

"Андрюха, у нас нюдсы!" В Киеве коп трижды покупал фото на OnlyFans, чтобы задержать модель

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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В целом на покупку "клубнички" в полиции потратили около 2,5 тысяч гривен Новость обновлена 03 января 2022, 10:58
В целом на покупку "клубнички" в полиции потратили около 2,5 тысяч гривен

Правоохранители хотели привлечь блогерку за изготовление откровенного контента для взрослых

До 21 января в Киеве продлили срок досудебного расследования по делу украинки-модели OnlyFans, чью вину пытались доказать столичные полицейские. Для этого они сами заказывали у нее откровенный контент, оплачивая ее "услуги".

Подробности можно найти в определении суда, размещенном на Едином государственном реестре судебных дел.

Оказывается, что расследование велось еще с весны 2020 года. Полицейские пытались доказать, что одна из украинских пользовательниц сайта OnlyFans промышляет изготовлением и распространением порнографического контента. За такой "товар" она получает значительные деньги.

Отмечается, что для "чистоты расследования" копы отыскали страничку модели в Instagram, после чего уже регистрировались на OnlyFans и смогли приобрести откровенные снимки несколько раз. Всего было потрачено около 2500 гривен — за регистрацию на ресурсе и возможность просматривать страничку блогерки, а также две транзакции под 1000 гривен за новый контент.

Свой бизнес девушка продолжала вплоть до осени 2021 года. Сейчас же ей сообщено о подозрении в создании и распространении откровенного контента, идет расследование. Дальнейшую судьбу украинки будет решать суд.

Интересно, что это дело стало весьма резонансным — даже добралось до некоторых топовых российских СМИ.

Новость подхватили российские медиа
Новость подхватили российские медиа

Бурно его обсуждают и в соцсетях, высказывая самые разные эмоции по поводу случившегося.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что накануне Нового года в Донецкой области полицейские раскрыли компанию молодых людей, которые занимались съемками и распространением порнографического контента. Их клиентами были люди со всех точек планеты.

Теги:
#Киев #Полиция #Модель #Блогер #Порно #OnlyFans
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