Кидався на людей і покусав поліцейських: у центрі Львова затримали переодягненого в жіночий одяг чоловіка (відео)

Затримувати чоловіка довелося втрьох

У Львові після скандалу зі побиттям трансгендерної військовослужбовці поліцейські затримали на вулиці майже голого чоловіка в жіночому одязі, який кидався на людей.

Як інформує telegram-канал ZAHIDWTF, подія сталася в самому центрі міста.

За інформацією очевидців, спочатку чоловік кидався на перехожих, після чого напав на поліцейських, котрі приїхали його затримати. Повідомляється, що деяких із них він встиг покусати.

Як видно на відео, щоб затримати його, поліцейським довелося діяти втрьох.

Що спричинило таку поведінку зловмисника не повідомляється.

Як повідомлялося раніше, у Львові днями посеред міста невідомий побив трансгендерну жінку Хелен, яка, як стверджується, є військовослужбовцем і приїхала до міста на похорон своєї матері.

Пізніше зловмисник вибачився перед постраждалою і пообіцяв бути більш толерантним у майбутньому, але заявив, що вважає трансгендерність ненормальним явищем. При цьому свій вчинок він аргументував політичними поглядами та тим, що його родич був членом дивізії СС "Галичина".