"Я онук розвідника з СС "Галичина": львів'янин, який побив трансгендерну військову, знову з нею зустрівся (відео)

Образник погодився з тим, що Хелен — це жінка

Львів’янин, який побив трансгендерну військовослужбовицю Хелен, вибачився перед нею, але пояснив свою позицію досить своєрідно.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, у місцевих Telegram-каналах з’явилося відео, яке зняла Хелен вже наступного дня після того, як її жахлива жорстокістю історія набула суспільного резонансу. На ньому дівчина спілкується зі своїм кривдником і той просить вибачення і обіцяє в майбутньому бути більш толерантним. Він також погодився, що Хелен — це жінка.

"Ттрансгендерні жінки — жінки", — сказав він.

При цьому свою агресивну поведінку та рукоприкладство чоловік пояснив своїми "правими поглядами" та рідством з розвідником СС "Галичина".

"Я онук розвідника СС "Галичина" і мені не приємно те, що відбувалося. На мою думку — це (трансегнедри — Ред.) не природно", — каже кривдник Хелен.

Раніше ми писали про те, що трансгендер із США на ім’я Сара Ештон-Чирілло стала новим спікером інформаційного проекту ЗСУ. Путіністи намагалися висміяти цю подію у своєму стилі, але це не вийшло.