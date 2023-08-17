"Я внук разведчика из СС "Галичина": избивший трансгендерную военную львовянин снова с ней встретился (видео)

Обидчик согласился с тем, что Хелен — это женщина

Львовянин, избивший трансгендерную военнослужащую Хелен, принес ей свои извинения, но объяснил свою позицию довольно своеобразно.

Об этом сообщает "Телеграф".

Так, в местных Telegram-каналах появилось видео, которое сняла Хелен уже на следующий день после того, как её ужасающая жестокостью история обрела общественный резонанс. На нем девушка общается со своим обидчиком и тот приносит ей свои извинения и обещает в будущем быть более толерантным. Он также согласился с тем, что Хелен — это женщина.

"Ттрансгендерные женщины — женщины", — сказал он.

При этом свое агрессивное поведение и рукоприкладство мужчина объяснил своими "правыми взглядами" и родством с разведчиком СС "Галичина".

"Я внук разведчика СС "Галичина" и мне не приятно то, что происходило. По моему мнению — это (трансегнедры — Ред.) не естественно", — говорит обидчик Хелен.

Ранее мы писали о том, что трансгендер из США по имени Сара Эштон-Чирилло стала новым спикером информационного проекта ВСУ. Путинисты пытались высмеять это событие в своем стиле, но особо у них это не получилось.