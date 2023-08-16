"Ти що, гей?": У Львові жорстоко побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері

Дівчина вже зняла побої

У Львові невідомий прямо посеред міста побив трансгендера Хелен, яка, як стверджується, є військовослужбовицею.

Про це повідомляє Kyivpride.

Як стверджують представники організації, потерпіла прибула до міста на похорон своєї матері, але одного вечора (15 серпня) на неї напали. Під час того, як вона розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися.

"Хелен попросила його відійти, і наступної секунди чоловік вдарив її в ніс зі словами "Ти що, п..дар?", - пишуть автори посту.

Від удару Хелен втратила координацію, і він ударив її ще кілька разів, поки їй не вдалося відійти на кілька метрів і зняти частину нападу на відео. За інформацією Kyivpride, потерпіла вже написала заяву в поліцію.

"Хелен служить уже три роки, і ми сподіваємося, що Україна забезпечить гідний захист нашої захисниці", — йдеться у пості.

Увага! У відео є кадри насильства — 18+.

Нагадаємо, що трансгендер із США Сара Ештон-Чирілло стала новим спікером інформаційного проекту ЗСУ. У росЗМІ намагалися всіляко висміяти подію у своєму стилі, але це не вийшло.