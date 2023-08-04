"Родители чихать хотели": в детском лагере под Киевом погиб ребенок, полиция задержала тренера и винит взрослых (фото)

Сперва поступило сообщение об исчезновении ребенка, а позже нашли его тело

В Киевской области в селе Ходосовка погиб 10-летний мальчик, воспитанник одного из детских лагерей. Тренеру, который отвечал за безопасность детей, грозит до 8 лет за решеткой.

О трагедии сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. По его словам, руководство детского лагеря не предоставило правоохранителям ни одного документа о разрешении на работу.

Так, родители нашли в Интернете первое попавшееся объявление о детском лагере и передали воспитателю 10-летнего Ивана прямо на улице. В один из дней ребенка вместе с другими семью мальчиками тренер повел купаться в озеро 9 метров глубиной на территории престижного комплекса отдыха в селе Ходосовка. В воду зашли восемь детей, а вышли только семь — тело погибшего мальчика позже со дна подняли водолазы, а вчера его передали в морге родителям.

"Тренер, отвечавший за жизнь воспитанников задержан. За оставление в опасности, что имело смертельные последствия для ребенка, 36-летнему "воспитателю" грозит до 8 лет лишения свободы", — написал Андрей Небытов.

Кроме того, правоохранители до сих пор не получили от руководство лагеря никаких документов о законности их деятельности. По словам главы полиции Киевской области, учреждение выглядит весьма сомнительным, да и родители тоже нарушили правила безопасности так как "чихать хотели на риск для жизни ребенка" до тех пор, пока не случилась беда. Также в полиции уточнили, что тренер собрал детей со всей Украины через объявление в Интернете и занимался с ними по устной договоренности. Кроме того, что он оставил детей без присмотра купаться в глубоком озере, накануне он катал их на катамаране без спасательных желетов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в школе под Киевом избили 3-классника. Учитель никак не реагировала на происходящее, а руководство школы отвергает обвинения родителей.