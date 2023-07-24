В Польше девушка насмерть сбила ребенка из Украины: суд почти год не может вынести приговор

Родители не согласны с теми условиями, которые им предлагает суд в Польше

В Польше местная жительница сбила насмерть 11-летнего Олеся из Украины. Вместо справедливого наказания суд предлагает просто лишить девушку водительских прав и дать условный срок.

Об этом рассказала мама погибшего мальчика Юлия Ткаченко. Авария произошла осенью 2022 года, а суд до этого момента не может избрать наказание для виновницы ДТП.

По словам мамы, ее 11-летний сын Олесь и 13-летняя дочь Мирославой переходили дорогу. Перед этим мальчик нажал кнопку для прохожих, чтобы загорелся зеленый свет. Эту дорогу они переходили на протяжении четырех месяцев, которые жили там, и выучили, как она устроена. Юлия Ткаченко отметила, что дорога была двойной и перед загоранием зеленого для пешеходов у водителей давно горит красный.

Все машины стали и Олесь начал переходить дорогу, но тут внезапно его подкинула машина и отбросила на 5 метров. Обувь мальчика осталась на земле, а, по словам мамы, в таких случаях наступает 100% смерть. Оказалось, что маленького украинца сбила 21-летняя девушка из Польши.

"Полька гнала на красный. 21 год, рядом хлоп, за 86м до светофора загорается желтый. Она ускоряет движение. За 26м до светофора загорается красный. Она еще ускоряет движение", — написала мама.

Скорая помощь ехала на вызов около 40 минут, а по приезду медики пытались реанимировать Олеся, но мозг не может жить без кислорода так долго. На место аварии вызвали вертолет, чтобы экстренно отправить мальчика в больницу, но в этот момент начинается гроза. Вертолет с Олесем поднимается на 10 метров и снова садится под оглушительные раскаты грома и струи проливного дождя.

В итоге Юлию Ткаченко в больницу повезли друзья, но все врачи говорили, что ее сын не выживет, а спустя три дня искусственной поддержки жизнедеятельности ребенка собирались отключить от аппаратов, согласно протоколу. Женщина отмечает, что медики смотрели на нее, как на сумасшедшую, когда она требовала и дальше держать Олеся на ИВЛ. Родители вызвали консула, который пообещал отдать сына родителям, но врачи после его отъезда продолжали настаивать на том, что отключат мальчика без согласия родителей. Юлия подняла на уши журналистов из всех стран и узнала, что в Киеве был случай, когда ребенок с аналогичным диагнозом через полгода вышел из больницы своими ногами.

"Мы начинаем переговоры с больницей. Провозглашается принять Олеся Львов, мы ищем транспорт, друзья из Германии находят его и закладывают свои большие деньги в перевозку. Мы "спасаемся" из Польши. Это было ужасно. На границе у водителя не находится паспорта. Я творю молитву и нас пропускают. Во Львове мы понимаем, что с такими больными они не сталкивались", — пишет женщина.

На 9-й день у Олеся просыпается чувствительность, и родители фиксируют его движения на телефон, однако врачи все еще продолжают считать их "душевнобольными". Кроме того, удалось договориться с военным вертолетом для эвакуации Олеся в Киев, но это не понадобилось.

"Ночью на 15 день его (Олеся — ред.) сердце останавливается. Крестный отец Олеся Владыка Владимир Черпак разрешил его погребение у Покровской церкви на Подоле как невинно убиенного отрока", — написала Юлия Ткаченко.

Умер Олесь 26 сентября 2022 года, но суд в Польше до сих пор не может вынести приговор виновнице ДТП. Девушка утверждает, что ехала на желтый свет, а не красный, но вины своей не отрицает. В суде родителям погибшего мальчика предложили лишить виновницу аварии прав на два года и дать один год условно, но они с этим не согласны.

"Мы не соглашаемся, потому что это обесценивает жизнь нашего сына. Защита говорит нам, что никогда раньше не видел столь дерзкого предложения прокурора при преступлениях такой тяжести. 10 августа Лесику исполнилось бы 12 лет. Он был большим патриотом и человеком с большим добрым сердцем. Об этом расскажет кто-нибудь, кто его знал. В Кракове 2 класса его параллели ходили в костёл на службу, пока он был жив. Вы можете взять интервью у его друзей и учителей в Кракове и Буче. Все будут вспоминать об Олесе со слезами на глазах", — рассказала его мама.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Польше сбили 14-летнего велосипедиста из Украины. Подросток скончался в больнице.