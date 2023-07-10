"Смертью смерть преодолел": украинка отдала сердце своего погибшего сына больной девочке, ей дали его послушать (фото)

Девочке-реципиенту всего 6 лет

В Украине пересадили сердце ребёнку. Новую жизнь девочке подарил погибший 4-летний мальчик, мама которого дала согласие на трансплантацию.

Об этом рассказала журналистка Виолетта Киртока.

Она отметила "Какой нужно быть смелой и сильной, чтобы дать разрешение на пересадку сердца, теряя сына. И дать шанс жить другому ребенку, который тоже погибает. И спасти его".

Операцией занимался кардиохирург Борис Тодуров, который первый в Украине делал такие операции.

"Сделать пересадку сердца ребенку – во время войны, когда россия убивает наших детей, а он их спасает всеми возможными методами!", — говорит Киртока.

И вот, после очередной успешной операции врача, сердце 4-летнего мальчика забилось в грудях у другого ребёнка. Матери погибшего разрешили послушать, как оно бьется.

"Это и есть для меня – смертью смерть преодолел", — пишет журналистка.

В МОЗ Украины уже официально подтвердили успешную операцию. Там также рассказали, что девочке-реципиенту всего 6 лет, а это означает, что в Украине впервые сделали успешную пересадку сердца такому маленькому ребёнку.

Напомним, ранее мы писали о том, что защитник "Азовстали" Михаил Дианов вернулся домой после обмена пленными. После четырех месяцев в русском плену у Михаила неправильно срослась рука, в ней теперь не хватает четырех сантиметров кости.