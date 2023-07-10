"Смертью смерть преодолел": украинка отдала сердце своего погибшего сына больной девочке, ей дали его послушать (фото)
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Девочке-реципиенту всего 6 лет
В Украине пересадили сердце ребёнку. Новую жизнь девочке подарил погибший 4-летний мальчик, мама которого дала согласие на трансплантацию.
Об этом рассказала журналистка Виолетта Киртока.
Она отметила "Какой нужно быть смелой и сильной, чтобы дать разрешение на пересадку сердца, теряя сына. И дать шанс жить другому ребенку, который тоже погибает. И спасти его".
Операцией занимался кардиохирург Борис Тодуров, который первый в Украине делал такие операции.
"Сделать пересадку сердца ребенку – во время войны, когда россия убивает наших детей, а он их спасает всеми возможными методами!", — говорит Киртока.
И вот, после очередной успешной операции врача, сердце 4-летнего мальчика забилось в грудях у другого ребёнка. Матери погибшего разрешили послушать, как оно бьется.
"Это и есть для меня – смертью смерть преодолел", — пишет журналистка.
В МОЗ Украины уже официально подтвердили успешную операцию. Там также рассказали, что девочке-реципиенту всего 6 лет, а это означает, что в Украине впервые сделали успешную пересадку сердца такому маленькому ребёнку.
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