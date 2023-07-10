"Смертю смерть подолав": українка віддала серце свого загиблого сина хворій дівчинці, їй дали його послухати (фото)
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Дівчинці-реципієнту всього 6 років
В Україні пересадили серце дитині. Нове життя дівчинці подарував загиблий 4-річний хлопчик, мати якого дала згоду на трансплантацію.
Про це розповіла журналістка Віолетта Кіртока.
Вона зазначила "Якою треба бути сміливою і сильною, аби дати дозвіл на пересадку серця, втрачаючи сина. І дати шанс жити інший дитині, яка також гине. І врятувати її".
Операцією займався кардіохірург Борис Тодуров, котрий перший в Україні робив такі операції.
"Зробити пересадку серця дитині — під час війни, коли росія вбиває наших дітей, а він їх рятує всіма можливими методами!" — каже Кіртока.
І ось, після чергової успішної операції лікаря, серце 4-річного хлопчика забилося в грудях у іншої дитини. Матері загиблого дозволили послухати, як воно б’ється.
"Оце і є для мене — смертю смерть подолав", — пише журналістка.
У МОЗ України вже офіційно підтвердили успішну операцію. Там також розповіли, що дівчинці-реципієнту лише 6 років, а це означає, що в Україні вперше зробили успішну пересадку серця такій маленькій дитині.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захисник "Азовсталі" Михайло Діанов повернувся додому після обміну полоненими. Після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зросла рука, в ній тепер не вистачає чотирьох сантиметрів кістки.