"Смертю смерть подолав": українка віддала серце свого загиблого сина хворій дівчинці, їй дали його послухати (фото)

Дівчинці-реципієнту всього 6 років

В Україні пересадили серце дитині. Нове життя дівчинці подарував загиблий 4-річний хлопчик, мати якого дала згоду на трансплантацію.

Про це розповіла журналістка Віолетта Кіртока.

Вона зазначила "Якою треба бути сміливою і сильною, аби дати дозвіл на пересадку серця, втрачаючи сина. І дати шанс жити інший дитині, яка також гине. І врятувати її".

Операцією займався кардіохірург Борис Тодуров, котрий перший в Україні робив такі операції.

"Зробити пересадку серця дитині — під час війни, коли росія вбиває наших дітей, а він їх рятує всіма можливими методами!" — каже Кіртока.

І ось, після чергової успішної операції лікаря, серце 4-річного хлопчика забилося в грудях у іншої дитини. Матері загиблого дозволили послухати, як воно б’ється.

"Оце і є для мене — смертю смерть подолав", — пише журналістка.

У МОЗ України вже офіційно підтвердили успішну операцію. Там також розповіли, що дівчинці-реципієнту лише 6 років, а це означає, що в Україні вперше зробили успішну пересадку серця такій маленькій дитині.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що захисник "Азовсталі" Михайло Діанов повернувся додому після обміну полоненими. Після чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зросла рука, в ній тепер не вистачає чотирьох сантиметрів кістки.