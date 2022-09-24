Витягли з руки апарат іржавими плоскогубцями: українці розпочали збір коштів для покаліченого російськими садистами "азовця" Діанова

У морпіха не зросла рука – не вистачає 4 сантиметрів кістки

Захисник "Азовсталі" з Тернополя, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов повернувся додому після обміну полоненими 21 вересня.

Протягом чотирьох місяців у російському полоні у Михайла неправильно зрослася рука, у ній не вистачає чотирьох сантиметрів кістки.

Покалічена в полоні рука Діанова

Про це написала у своєму Facebook журналістка Віолетта Кіртока.

"Ціна полону. І яскравий доказ "гуманності" наших ворогів. Рука Михайла Діанова, захисника Азосталі, якого звільнили 21 вересня після чотирьох місяців полону. Поранена рука не те що не зрослась. У ній не вистачає 4 сантиметрів кістки. Лікування та відновлення явно розтягнеться надовго", — написала журналістка.

Пост журналістки

У коментарі українським ЗМІ сестра Михайла Олена Лаврушко розповіла, що у полоні російські садисти витягли у героя з руки спеціальний апарат у вигляді дроту, який допомагав кісткам зростатися правильно.

"Йому витягли апарат із руки, без наркозу, без нічого — іржавими плоскогубцями. Така була допомога нашим хлопцям ", — розповіла сестра військового.

Тому Михайлу потрібно зробити операцію, вставити пластину на кістку, бо не вистачає 4 сантиметрів кістки в руці.

Михайло Діанов

У своєму посту Віолетта Кіртока закликала небайдужих допомогти воїнові фінансово.

"Коли я відкрила цей знімок, мені самій стало боляче фізично. Що пережили ці незламні люди... Тепер їм потрібна наша допомога. Різна. Грошова. Моральна. Соціальна. Медична ", — зазначила вона.

Михайло Діанов до полону

Також вона привела реквізити карти сестри героя Олени Лаврушко: 5167 9856 6097 0773. Метою збору є сума в 500 тисяч гривень.

Реквізити картки для збору коштів

Нагадаємо, що в ніч проти четверга, 22 вересня, стало відомо, що Україна повернула з російського полону 215 захисників, з них 108 — бійці Азова. П’ять командирів гарнізону Азовсталь обміняли на 55 російських військових, в обмін на решту Україна віддала країні-агресору нардепа і кума Путіна Віктора Медведчука, який підозрюється в держзраді.