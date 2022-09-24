Вытащили из руки аппарат ржавыми плоскогубцами: украинцы начали сбор средств для покалеченного русскими садистами "азовца" Дианова

У морпеха не срослась рука – не хватает 4 сантиметров кости

Защитник "Азовстали" из Тернополя, старший сержант 36-й бригады морской пехоты Михаил Дианов вернулся домой после обмена пленными 21 сентября.

После четырех месяцев в русском плену у Михаила неправильно срослась рука, в ней не хватает четырех сантиметров кости.

Покалеченная в плену рука Дианова

Об этом написала в своем Facebook журналистка Виолетта Киртока.

"Цена плена. И яркое доказательство "гуманности" наших врагов. Рука Михаила Дианова, защитника АзовСТАЛИ, которого освободили 21 сентября после четырех месяцев плена. Раненая рука не то что не срослась. В ней не хватает 4-х сантиметров кости. Лечение и восстановление явно растянется надолго", — написала журналистка.

Пост журналистки

В комментарии украинским СМИ сестра Михаила Елена Лаврушко рассказала, что в плену русские садисты вытащили у героя из руки специальный аппарат в виде проволоки, который помогал кости срастаться правильно.

"Ему вытащили аппарат из руки, без наркоза, налегке — ржавыми плоскогубцами. Такова была помощь нашим ребятам", – рассказала сестра военного.

Поэтому Михаилу нужно сделать операцию, вставить пластину на кость, потому что у него не хватает 4 сантиметров кости в руке.

Михаил Дианов

В своем посте Виолетта Киротка призвала неравнодушных помочь воину финансово.

"Когда я открыла этот снимок, мне самой стало больно физически. Что пережили эти несокрушимые люди… Теперь им нужна наша помощь. Разная. Денежная. Моральная. Социальная. Медицинская", — отметила она.

Михаил Дианов до плена

Также она привела реквизиты карты сестры героя Елены Лаврушко: 5167 9856 6097 0773. Целью сбора является сумма в 500 тысяч гривен.

Реквизиты карты для сбора средств

Напомним, что в ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова. Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа и кума Путина Виктора Медведчука.