Для чего путину нужна новая эскалация: политолог раскрыл мотивы "царя"

Александр Палий подтвердил "Телеграфу" связь между обменом "азовцев" и очередным обострением

После проведения псевдореферендумов на захваченных территориях востока и юга Украины россия очевидно будет объявлять их своими, угрожая далее применением ядерного оружия.

Об этом "Телеграфу" рассказал политолог Александр Палий, комментируя возможную связь между обменом "азовцев" и столь неожиданным обострением ситуации в оккупированных районах.

"Думаю, кремль пытался эту новость, не понравившуюся шовинистической российской публике, перекрыть этой военной истерией. То есть, грубо говоря, он понимал, что получит критику со стороны националистов рф за это решение (за выдачу "азовцев"). И в кремле решили всю эту историю смикшировать с фактически провозглашением войны Украине…", — подчеркивает эксперт.

Комментируя возможные последствия начавшихся сегодня фейковых референдумов, Палий спрогнозировал, что очевидно россия дальше будет объявлять их своими и продолжит свои угрозы украинцам.

"Да, будет объявлять своими и размахивать ядерным оружием. Эта эскалация ему (путину, — авт.) нужна для того, что он не хочет проигрывать. Он понимает, что как только проиграет, как на Харьковщине, то будет не настоящим "царем", ненужным своей публике. Если он проиграет, он им уже не нужен", — говорит эксперт.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент российской федерации владимир путин сообщил, что поддерживает "референдумы" в оккупированных регионах и обеспечит безопасность во время "голосований".

Также мы сообщали, что оккупационные власти так называемых "днр" и "лнр" объявили о проведении "референдумов" с 23 по 27 сентября. После этого российские марионетки на Херсонщине также назвали аналогичные даты "референдума".

Кроме того, на днях Госдума РФ также решила действовать радикально и ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизации", "военное положение", а также статьи о мародерстве и сдаче в плен.