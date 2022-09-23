Для чого путіну потрібна нова ескалація: політолог розкрив мотиви "царя"

Олександр Палій підтвердив "Телеграфу" зв'язок між обміном "азовців" та черговим загостренням

Після проведення так званих "референдумів" на захоплених територіях сходу та півдня України росія очевидно оголошуватиме їх своїми, погрожуючи далі застосуванням ядерної зброї.

Про це "Телеграфу" розказав політолог Олександр Палій, коментуючи можливий зв'язок між обміном "азовців" та таким несподіваним загостренням ситуації в окупованих районах.

"Думаю, кремль намагався цю новину, яка не сподобалась шовіністичній російській публіці, перекрити цією військовою істерією. Тобто, грубо кажучи, він розумів, що дістане критику з боку націоналістів рф за це рішення (за видачу "азовців"). І в кремлі вирішили всю цю історію змікшувати з проголошенням фактично війни Україні… ", — наголошує експерт.

Коментуючи можливі наслідки фейкових референдумів, які розпочалися сьогодні, Палій спрогнозував, що очевидно росія далі буде оголошувати їх своїми та продовжить свої погрози українцям.

"Так, буде оголошувати своїми і розмахувати ядерною зброєю. Ця ескалація йому (путіну, — авт.) потрібна для того, що він не хоче програвати. Він розуміє, що як тільки програє, так як на Харківщині, то він буде не справжнім "царем", не буде потрібним своїй публіці. Якщо він програє, він їм вже не потрібний", — каже експерт.

Як повідомляв "Телеграф", раніше президент російської федерації володимир путін повідомив, що підтримує "референдуми" в окупованих регіонах і забезпечить безпеку під час "голосувань".

Також ми повідомляли, що окупаційна влада так званих "днр" та "лнр" оголосилa про проведення "референдумів" з 23 по 27 вересня. Після цього російські маріонетки на Херсонщині також назвали аналогічні дати "референдуму".

Крім того, днями Держдума рф також вирішила діяти радикально і ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізації", "воєнний стан", а також статті про мародерство та здачу в полон.