Зарезал свою семью, угнал машину и сбил человека: в Харькове посреди дня произошел настоящий триллер (фото)

Среди убитых оказалась 10-летняя девочка

В Харькове средь бела дня произошло тройное убийство, угон автомобиля и смертельное ДТП, которые устроил один и тот же человек.

Как информирует пресс-служба полиции, 20-летний мужчина убил ножом мать, ее сожителя и свою сестру, после чего в окровавленном виде выбежал на улицу, где под угрозой убийства завладел чужим транспортным средством на улице Гвардейцев Широнинцев.

После этого он попытался скрыться с места преступления, но по пути сбил на смерть еще одного человека на дороге и врезался в другой автомобиль.

Полицейские смогли перехватить подозреваемого на улице Академика Павлова. На его одежде правоохранители обнаружили многочисленные пятна, напоминавшие кровь, кроме того его выдало то, что в руках он держал окровавленный нож.

Тем временем журналист Константин Андриюк добавил, что одной из жертв убийцы стала 10-летняя девочка. По всей видимости, речь идет о его сестре.

Кроме того, он сообщил, что неадекватный мужчина заверял, что пойти на убийство его "заставил Люцифер, который в него вселился".

Как сообщалось ранее, в Киевской области мужчина приревновал супругу, которая уехала за границу и попытался убить себя и своих детей. 16-летняя дочь пыталась сбежать, но отец нанес ей ножевые ранения, ставшие смертельными.