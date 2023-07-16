Зарізав свою родину, викрав машину та збив людину: у Харкові посеред дня стався справжній трилер (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Серед убитих виявилася 10-річна дівчинка
У Харкові серед білого дня сталося потрійне вбивство, викрадення автомобіля та смертельна ДТП, які влаштувала одна і та сама людина.
Як інформує пресслужба поліції, 20-річний чоловік убив ножем матір, її співмешканця та свою сестру, після чого у закривавленому вигляді вибіг на вулицю, де під загрозою вбивства заволодів чужим транспортним засобом на вулиці Гвардійців Широнінців.
Після цього він спробував втекти з місця злочину, але шляхом збив на смерть ще одну людину на дорозі та врізався в інший автомобіль.
Поліцейські змогли перехопити підозрюваного на вулиці Академіка Павлова. На його одязі правоохоронці виявили численні плями, що нагадували кров, крім того, його видало й те, що в руках він тримав закривавлений ніж.
Тим часом журналіст Костянтин Андріюк додав, що однією із жертв убивці стала 10-річна дівчинка. Очевидно, йдеться про його сестру.
Крім того, він повідомив, що неадекватний чоловік запевняв, що піти на вбивство його "змусив Люцифера, який у нього вселився".
Як повідомлялося раніше, на Київщині чоловік приревнував дружину, яка поїхала за кордон і спробував убити себе та своїх дітей. 16-річна дочка намагалася втекти, але батько завдав їй ножових поранень, які стали смертельними.