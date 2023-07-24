У Польщі дівчина на смерть збила дитину з України: суд майже рік не може винести вирок

Батьки не погоджуються з тими умовами, які їм пропонує суд у Польщі

У Польщі місцева мешканка збила до смерті 11-річного Олеся з України. Замість справедливого покарання суд пропонує просто позбавити дівчину прав водія і дати умовний термін.

Про це розповіла мама загиблого хлопчика Юлія Ткаченко. Аварія сталася восени 2022 року, а суд досі не може обрати покарання для винуватці ДТП.

За словами мами, її 11-річний син Олесь та 13-річна донька Мирослава переходили дорогу. Перед цим хлопчик натиснув кнопку для перехожих, щоб спалахнуло зелене світло. Цю дорогу вони переходили протягом чотирьох місяців, які мешкали там, і вивчили, як вона влаштована. Юлія Ткаченко наголосила, що дорога була подвійною і перед загорянням зеленого для пішоходів у водіїв давно горить червоний.

Всі машини стали і Олесь почав переходити дорогу, але раптом його підкинула машина і відкинула на 5 метрів. Взуття хлопчика залишилося на землі, а, за словами мами, у таких випадках настає 100% смерть. Виявилось, що маленького українця збила 21-річна дівчина з Польщі.

"Полька гнала на червоний. 21 рік, поряд хлоп, за 86м до світлофора спалахує жовтий. Вона прискорює рух. За 26м до світлофора спалахує червоний. Вона ще прискорює рух", — написала мама.

Швидка допомога їхала на виклик близько 40 хвилин, а після приїзду медики намагалися реанімувати Олеся, але мозок не може жити без кисню так довго. На місце аварії викликали гелікоптер, щоб негайно відправити хлопчика до лікарні, але в цей момент починається гроза. Вертоліт з Олесем піднімається на 10 метрів і знову сідає під оглушливий гуркіт грому та струмені зливи.

У результаті Юлію Ткаченка до лікарні повезли друзі, але всі лікарі казали, що її син не виживе, а через три дні штучної підтримки життєдіяльності дитину збиралися відключити від апаратів, згідно з протоколом. Жінка зазначає, що медики дивилися на неї, як на божевільну, коли вона вимагала й надалі тримати Олеся на ШВЛ. Батьки викликали консула, який пообіцяв віддати сина батькам, але лікарі після від’їзду продовжували наполягати на тому, що відключать хлопчика без згоди батьків. Юлія підняла на вуха журналістів зі всіх країн і дізналася, що в Києві був випадок, коли дитина з аналогічним діагнозом через півроку вийшла з лікарні своїми ногами.

"Ми починаємо переговори з лікарнею. Проголошується прийняти Олеся Львів, ми шукаємо транспорт, друзі з Німеччини знаходять його і закладають свої великі гроші у перевезення. Ми "рятуємося" з Польщі. Це було жахливо. На кордоні у водія не знаходиться паспорта. Я творю молитву і нас пишуть. У Львові ми розуміємо, що з такими хворими вони не стикалися", – пише жінка.

На 9-й день у Олеся прокидається чутливість, і батьки фіксують його рухи на телефон, проте лікарі все ще продовжують вважати їх "душевнохворими". Крім того, вдалося домовитися з військовим гелікоптером для евакуації Олеся до Києва, але це не знадобилося.

"Вночі на 15 день його (Олеся — ред.) серце зупиняється. Хрещений батько Олеся Владика Володимир Черпак дозволив його поховання біля Покровської церкви на Подолі як безневинно вбитого отрока", — написала Юлія Ткаченко.

Помер Олесь 26 вересня 2022 року, але суд у Польщі досі не може ухвалити вирок винуватці ДТП. Дівчина стверджує, що їхала на жовте світло, а не червоне, але провини своєї не заперечує. У суді батькам загиблого хлопчика запропонували позбавити винуватицю аварії прав на два роки і дати один рік умовно, але вони з цим не згодні.

"Ми не погоджуємося, бо це знецінює життя нашого сина. Захист каже нам, що ніколи раніше не бачив такої зухвалої пропозиції прокурора при злочинах такої тяжкості. 10 серпня Лесикові виповнилося б 12 років. Він був великим патріотом і людиною з великим добрим серцем. Про це розкаже будь-хто, хто його знав. В Кракові 2 класи його паралелі ходили в костел на службу, поки він був живий. Ви можете взяти інтерв'ю у його друзів і вчителів в Кракові і Бучі. Всі будуть згадувати про Леся зі сльозами на очах", — розповіла його мама.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Польщі збили 14-річного велосипедиста з України. Підліток помер у лікарні.