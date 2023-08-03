Скандал в частной школе под Киевом: ребенка избивали на глазах учительницы. Школа назвала огласку черным пиаром

Администрация лицея в Ирпене попала в скандал, но пытается сохранить лицо и хочет защитить деловую репутацию

В одном из частных учебных заведений Ирпеня под Киевом избили учащегося 3-го класса. Инцидент произошел прошлой зимой, однако широкую огласку эта история получила только недавно. Родители пострадавшего мальчика публично обвинили учебное заведение в неоказании медицинской помощи ребенку, попытке замолчать ситуацию и нарушениях в работе.

В школе отреагировали и обвинили маму школьника — директора благотворительного фонда "Твоя опора" Валерию Татарчук — в обнародовании недостоверной информации и пообещали защищать деловую репутацию в правовом поле.

Сайт "Телеграф" узнал подробности конфликта.

Уголовный кодекс для ребенка

Вечером 21 декабря 2022 года на территории частной школы TGI Academy ("Частное заведение общего среднего образования "Ирпенский лицей "Ти Джи Ай Академия") в Ирпене дети играли на улице, неподалеку находилась учительница. В какой-то момент развлечения вышли из-под контроля: один ребенок потянул другого за шею, повалил на землю, несколько раз ударил по голове. Когда избитый школьник встал и пытался догнать сверстников — сзади получил удар ногой в голову, снова упал и некоторое время не поднимался. Педагог на это никак не отреагировала, по крайней мере, этого не видно на фрагменте видео, которое обнародовала в социальных сетях мама школьника Валерия.

Видео в Facebook с инцидентом скрыто, увидеть его можна в Instagram

- Когда мы забирали сына, заплаканного, с отекшим лицом, учительница сообщила: "На площадке у детей произошел конфликт, но уже все решено". Дома он пожаловался на головную боль и признался, что его избили, — рассказала нашему изданию Валерия. – На следующий день на уроках Миша чувствовал головокружение, когда я спросила, почему он об этом не сказал учителю, ответил, что боялся снова быть осмеянным. Тогда уже я обратилась к владелице заведения Валентине Швед-Гирняк, попросила объяснений и видео. Когда я увидела его, поняла, почему у ребенка болит голова и присутствуют другие симптомы. Они не проходили, и утром 23 декабря мы были у врача. Сыну диагностировали сотрясение головного мозга, он лечился длительное время, в последний раз лежал в больнице в мае и у него до сих пор продолжается работа с психологом.

Валерия отмечает, что сознательно не придавала огласке ситуацию сразу, на эмоциях, а пыталась добиться справедливости в правовом поле. В частности, обратилась к руководству заведения с предложениями о "конкретных мерах по противодействию буллингу, которые включали в себя работу с коллективом школы, детьми и родителями". Но вместо этого получила совсем другой эффект.

После этого удара 9-летний мальчик некоторое время пролежал неподвижно, но на это учитель не отреагировал.

— В школе меня просили подписать протокол, согласно которому я должна была провести со своим сыном разъяснительную работу о возможности разрешения конфликтных ситуаций методом ненасильственного общения, — объясняет женщина. — Кроме того, я хотела, чтобы об избиении моего ребенка, а не просто конфликте, как это преподносят в школе, знали родители других участников — душивших, бивших по голове и тому подобное. Но этого, как я понимаю, сделано не было. И вообще учителя и работники школы начали булить моего ребенка. Например, один из преподавателей объяснял моему сыну, что такое Уголовный кодекс и какую ответственность будет нести РЕБЕНОК, если будет нарушать "правила школы", потому что он сам виноват во всем. Но я хочу акцентировать внимание на том, что на самом деле ребенка избили, помощь не оказали и пытались все это замять.

На этом семья Татарчук решила прекратить обучение в школе — это случилось 16 февраля. Кроме того, родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию, Управление образования и науки Ирпенского горсовета, Государственную службу качества образования, образовательного омбудсмена.

— Родители, когда видят, что ребенка избили в школе, не знают, куда обратиться, и как действовать, и, скорее всего, говорят: "Надо уметь себя защищать, давать сдачу", — отмечает Валерия. — А я считаю, что должна быть создана среда, свободная от травли и буллинга. И в ситуациях, когда они возникают, всегда виноват взрослый, потому и у меня вопрос не к детям, а к учителям и администрации школы. В нее мы пришли по рекомендациям с уверенностью, что здесь собраны профессионалы, которые в том числе могут распознать буллинг и с ним работать. К сожалению, он был в классе сына и до этого случая, я видела определенные тревожные сигналы, но не могла предположить, что в классе на шесть учеников можно этого не заметить преподавателю и остановить.

Валерия добавляет, что повлиять на частную школу оказалось очень трудно, потому что со стороны администрации происходит "абсолютный игнор реальности и выкручивание фактов, затягивание и виктимлейминг (обвинение жертвы преступления в том, что с ней произошло. — Ред .)". Именно для этого Валерия и решили придать ситуации огласки, отметив, что необходимы системные изменения в сфере образования.

Лицей отвергает обвинения

В частной школе не промолчали и ответили зеркально — ее владелица и директор обнародовала пост в соцсети, в котором представила свою позицию. Суть ее в том, что такая неприятная ситуация произошла здесь впервые за четыре года существования, а работники учебного заведения и администрация сделали все необходимое и в момент инцидента, и после него, пытаясь урегулировать конфликт.

— После нанесения удара работники лицея подошли к мальчику и уточнили, как он себя чувствует (опубликованное видео демонстрирует часть ситуации и завершается на этом моменте), он ответил, что все хорошо, — уверяет Валентина Швед-Гирняк. — Все работники нашего лицея обладают практическими навыками оказания медицинской помощи детям, поэтому ученик был квалифицированно обследован на наличие телесных повреждений. Так как не было ни видимых травм, ни от мальчика не поступало жалоб на плохое самочувствие, и он хотел продолжить игру, скорую помощь не вызвали. В дальнейшем пребывание в лицее за учеником тщательно наблюдали и сообщили о ситуации отцу, когда тот забирал сына домой. На следующий день мальчик был в школе, выглядел здорово и вел себя типично, учился и играл на перерывах, и от него не поступало жалоб на плохое самочувствие.

Далее директор частной школы перечисляет остальные шаги, предпринятые администрацией: встреча с семьями участвовавших в конфликте детей, привлечение психолога к урегулированию ситуации (это опровергает мама мальчика — Ред .), внутреннее расследование, не продление контракта с учительницей, которая была на площадке в момент драки, внесение изменений в правила безопасности учебного заведения, дополнительное обучение противодействию буллинга для коллектива.

Также владелица заведения подчеркивает, что маме парня было предложено "привлечь индивидуального тьютора-наставника для ее сына, и разработали индивидуальный комплекс мер по облегчению продолжения обучения и налаживания социализации, однако семья приняла решение об изменении учебного заведения".

— В посте Валерии содержится откровенно недостоверная информация о якобы отсутствии лицензии у нашего учебного заведения, и о наличии неоформленных работников, — заявляет владелица и директор учебного заведения и предоставляет такие подтверждения. — ПЗЗСО "Ирпинский лицей "Ти Джи Ай академия" осуществляет свою деятельность на основе лицензии на осуществление образовательной деятельности учебного заведения (согласно распоряжению КОГА №659 от 22 сентября 2022 года о выдаче лицензии).

На сайте учебного заведения в разделе "лицензия" можно увидеть такое решение

Все работники лицея (более 11 педагогических работников, обслуживающий персонал, другие работники) официально трудоустроены согласно нормам трудового законодательства, и мы честно уплачиваем все налоги в государственный бюджет. Нам действительно очень досадно, что подобная ситуация имела место, но мы искренне приложили все усилия, чтобы уменьшить ее последствия как на участников конфликта, так и в целом на среду в школе, продолжает — Валентина Швед-Гирняк.

Она также отметила, что администрация продолжит защищать деловую репутацию в правовом поле.

Кстати, на странице заведения в разделе "лицензия" можно перейти к Google-диску, где содержится упомянутое владелицей решение местной администрации, а вот сама лицензия, имеющая соответствующую форму, почему-то не обнародована. При этом Валерия отмечает, что накануне не было и этого документа. Но так ли это, проверить не представляется возможным.

Впереди экспертизы и суд

В сети мнения по ситуации в частной школе разделились. Часть тех, кто лично знает Валерию Татарчук, или кого не оставила равнодушной история, сделали перепосты ее сообщения и выразили возмущение позицией учебного заведения и поддержки его сыну. Среди комментариев и описание схожих случаев, в том числе в государственных учебных заведениях.

В комментариях родители пишут, что статус частной школы не означает, что ребенку в ней будет безопасно

- Подобная ситуация произошла в моей практике: ученику 5-го класса Гатненской школы на перемене сломал ногу его одноклассник. При этом ни учитель, ни администрация школы не вызвали скорую медицинскую помощь, не сообщили родителям об инциденте, а директор школы Ганзя Маргарита Васильевна вообще обвинила пострадавшего и его родителей в этом инциденте! — отмечает юрист Наталья Хрусталева.

По ее словам, открытое с боем уголовное дело закрыли из-за неверно оформленного заключения судмедэксперта, поселковый совет ограничился выговором директору школы, не удалось привлечь к админответственности и родителей школьника — виновника перелома.

- Вывод: никто не будет отвечать за нанесение телесных повреждений детям во время учебного процесса, — говорит она.

Часть комментаторов ожидаемо встала на сторону учебного заведения. Некоторые родители выразили непонимание, почему Валерия Татарчук не рассказала о ситуации раньше, ведь речь идет о безопасности других детей. Также были и те, кто хвалил школу и отмечал, что не имеет к ней никаких претензий.

Некоторые родители встали на сторону заведения, называя его безопасной и ресурсной средой

— Мой ребенок посещал эту школу, пока мы не выехали заграницу. Более безопасной и ресурсной среды для ребенка я не знаю. И ни один из всех родителей не подтвердит ни слова сказанного здесь. Да и ни одна проверка за это время ничего из этих "эмоций мамы" не подтвердила. Желаю вам как-то "прожить это оскорбление". И очень жаль, что вы пользуетесь сейчас своим именем в таких целях. Я иначе посмотрела на весь фонд Маши. К сожалению, – написала Юлия Сашина.

— Я искренне сочувствую вашей ситуации, дети действительно сейчас умеют вести себя по-разному… но я не верю, что Валентина могла оставить все без внимания. Если бы мой ребенок не учился в этой школе и я ежедневно там не была, и не наблюдала за внутренней атмосферой – скорее всего моя реакция была бы как у большинства людей, но моя позиция противоположна – это лучшая школа для моих детей! – пишет Екатерина Смук.

Есть и комментаторы, которые считают, что речь идет о хейте и слишком эмоциональной подаче ситуации. Кто-то вообще с иронией пытался подать проблему, отметив, что несерьезно проводить расследование, когда один третьеклассник "пнул" другого. Вроде бы вся эта история не нуждалась в вмешательстве правоохранителей, должностных лиц из сферы образования и внимании общественности. Но их комментарии и заявления, а также документы, которые оказались в распоряжении редакции, говорят, что они были далеко не лишними.

Нашли и те, кто высмеял ситуации, будто сотрясение мозга мелочь

В частности, во время внеплановой проверки TGI Academy, проводимой управлением Госслужбы качества образования в Киевской области, было установлено, что 21 декабря две работницы "оказывали услуги по уходу за группой детей". И приняты на работу они были на условиях договора, датированного 16 декабря и всего на пять дней. В одном из пунктов документа было указано, что их обязанность: "обеспечивать тщательный надзор за детьми в соответствии с требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей в помещениях учреждения и на детских прогулочных площадках". Но соответствующее обучение педагогики не прошли.

Также представители ведомства установили: "несчастный случай с третьеклассником, не зафиксирован в Журнале регистрации лиц, пострадавших от несчастных случаев, отсутствуют приказы по созданию комиссии по расследованию несчастных случаев, объяснения от потерпевших и свидетелей, протоколы заседания комиссии, приказы учебного заведения о принятии предложенных комиссией мер по предотвращению возникновения подобных несчастных случаев ".

В комментарии "Телеграфу" омбудсмен подтвердил, что из учебного заведения приходят отписки.

В рамках полномочий защиту прав семьи Татарчук осуществляет и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

— Спасибо Валерии Татарчук, что она сделал историю публичной, потому что здесь большое количество нарушений, игнорирование прав детей и родителей, — отметил омбудсмен в комментариях под постом. — Самое отвратительное — то, что в ответ на многочисленные запросы: и мамы ребенка, и мои — мы видим лишь попытки выкрутиться, исказить информацию и обвинить жертву. Надеюсь, полиция проведет должное расследование и передаст дело в суд.

На странице Бучанского РУ ГУ ЧП в Киевской области, который как раз расследует указанный случай, информируют, что после обращения родителей пострадавшего мальчика было открыто уголовное производство. Квалификацию событие получило следующую: "умышленное нанесение удара, побоев или совершение других насильственных действий и неисполнение или ненадлежащее исполнение профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних". (ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 137 УК Украины).

— Следствие еще продолжается, осталось провести ряд экспертиз, проверку школы и дело будет готовиться к передаче в суд, — добавили правоохранители в комментариях нашему изданию.