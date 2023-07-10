Школа осталась должна: во Львове учительницу, которую обвинили в буллинге, восстановили на работе

Школа не смогла подтвердить фактов буллинга в отношениии детей

Во Львове учительницу младших классов Ирину Федишин, которую обвиняли в буллинге, восстановили в должности. Такое решение принял Львовский апелляционный суд.

Как сказано в постановлении, школа обязана не только принять педагога обратно, но и выплатить ей 10 тысяч гривен моральной компенсации. А в издании Zaxid.net отметили, что дело на учительницу было заведено еще в 2021 году.

Так, родители заявили, что учительница младших классов львовской школы №87 била первоклассников и была замечена в махинациях с деньгами. Педагог собирала на принтер для класса, который школа выдала бесплатно. В итоге педагога уволили, но она все обвинения отвергла и обратилась в суд.

В ходе следствия выяснилось, что в приказе об увольнении учительницы не было указано конкретных фактов того, что педагог совершила дисциплинарные проступки. Суд 24 марта 2022 года постановил, что педагога должны восстановить в должности и выплатить по 853 грн за каждый пропущенный рабочий день. Решение суда учительница передала директору, но на работу ей удалось выйти только 14 апреля 2022 года.

Несмотря на то, что ее восстановили в должности, преподаватель снова обратилась в суд и хотела взыскать 100 тысяч гривен за моральный вред и сумму среднего заработка за тот период, что решение суда не выполнялось (с 24 марта по 14 апреля 2022 года). Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, поэтому педагог обратилась в апелляционный суд. В материалах дела сказано, что решение суда о восстановлении в должности от 24 марта должно было быть исполнено немедленно, поэтому суд счел, что педагог имеет право на компенсацию.

В конце июня 2022 года, спустя год после обращения, коллегия судей апелляционного суда частично удовлетворила иск учительницы. Согласно решению, школа должна выплатить педагогу 10 тысяч гривен моральной и материальной компенсации, а также 12 тысяч гривен из-за задержки выполнения решения о ее восстановлении в должности.

Педагог Ирина Федишин

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