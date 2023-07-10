Школа залишилася винна: у Львові вчительку, яку звинуватили у булінгу, відновили на роботі

Школа не змогла підтвердити фактів булінгу щодо дітей

У Львові вчительку молодших класів Ірину Федишин, яку звинувачували у буллінгу, поновили на посаді. Таке рішення ухвалив Львівський апеляційний суд.

Як сказано у постанові, школа зобов’язана не лише прийняти педагога назад, а й виплатити їй 10 тисяч гривень моральної компенсації. А у виданні Zaxid.net зазначили, що справу на вчительку було заведено ще 2021 року.

Так, батьки заявили, що вчителька молодших класів львівської школи №87 била першокласників і була помічена у махінаціях із грошима. Педагог збирала на принтер для класу, який видала школа безкоштовно. У результаті педагога звільнили, але вона всі звинувачення відкинула та звернулася до суду.

У ході слідства з’ясувалося, що у наказі про звільнення вчительки не було зазначено конкретних фактів того, що педагог здійснила дисциплінарні провини. Суд 24 березня 2022 року ухвалив, що педагога мають поновити на посаді та виплатити по 853 грн за кожен пропущений робочий день. Рішення суду вчителька передала директору, але на роботу їй вдалося вийти лише 14 квітня 2022 року.

Незважаючи на те, що її поновили на посаді, викладач знову звернулася до суду та хотіла стягнути 100 тисяч гривень за моральну шкоду та суму середнього заробітку за той період, що рішення суду не виконувалося (з 24 березня по 14 квітня 2022 року). Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, тож педагог звернулася до апеляційного суду. У матеріалах справи сказано, що рішення суду про поновлення на посаді від 24 березня мало бути виконане негайно, тому суд визнав, що педагог має право на компенсацію.

Наприкінці червня 2022 року, майже через рік після звернення, колегія суддів апеляційного суду частково задовольнила позов вчительки. Згідно з рішенням, школа має виплатити педагогові 10 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації, а також 12 тисяч гривень через затримку виконання рішення про її поновлення на посаді.

Педагог Ірина Федишин

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині педагог зґвалтував 4-річну дівчинку. Раніше чоловік уже був судимий.