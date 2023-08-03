Скандал у приватній школі під Києвом: дитину били на очах вчительки. Школа назвала розголос чорним піаром

Адміністрація ліцею в Ірпені вскочила в скандал, але намагається зберегти обличчя і хоче захистити ділову репутацію

У одному з приватних навчальних закладах Ірпеня під Києвом побили учня 3-го класу. Інцидент стався минулої зими, однак широкому розголосу цю історію було надано лише нещодавно. Батьки постраждалого хлопця публічно звинуватили навчальний заклад у ненаданні медичної допомоги дитині, намаганні замовчати ситуацію та порушеннях у роботі.

У школі відреагували і звинуватили матір школяра — директорку благодійного фонду "Твоя опора" Валерія Татарчук — в оприлюдненні недостовірної інформації та пообіцяли захищати ділову репутацію у правовому полі.

Сайт "Телеграф" дізнався подробиці конфлікту.

Кримінальний кодекс для дитини

Ввечері 21 грудня 2022 року на території приватної школи TGI Academy ("Приватний заклад загальної середньої освіти "Ірпінський ліцей "Ті Джі Ай Академія") в Ірпені діти бавились на вулиці, неподалік перебувала вчителька. В якийсь момент розваги вийшли з-під контролю: одна дитина потягла іншу за шию, повалила на землю, кілька разів вдарила по голові. Коли побитий школяр підвівся і намагався наздогнати однолітків — ззаду отримав удар ногою в голову, знову впав і певний час не підводився. Педагог на це ніяк не відреагувала, принаймні цього не видно на фрагменті відео, що оприлюднила у соціальних мережах мама хлопця Валерія Татарчук.

На Facebook відео приховане, подивитися його можна на сторінці Валерії в Instagram

— Коли ми забирали сина, заплаканого з набряклим обличчям, вчителька повідомила: "На майданчику у дітей стався конфлікт, але вже все вирішено". Та вдома він поскаржився на головний біль і зізнався, що його побили, — розповіла нашому виданню Валерія. — Наступного дня під час уроків Міша відчував головокружіння, коли я спитала, чому він про це не сказав вчителю, відповів, що боявся знову бути осміяним. Тоді вже я звернулась до власниці закладу Валентини Швед-Гірняк, попросила пояснень і відео. Коли я його побачила, зрозуміла, чому у дитини болить голова та присутні інші симптоми. Вони не проходили, і зранку 23-го грудня ми були в лікаря. Сину діагностували струс мозку, він лікувався тривалий час, востаннє лежав у лікарні у травні і в нього досі триває робота з психологом.

Валерія зазначає, що свідомо не надала розголосу ситуації на емоціях, а намагалась добитися справедливості у правовому полі. Зокрема, звернулась до керівництва закладу з пропозиціями про "конкретні заходи щодо протидії булінгу, які включали в себе роботу з колективом школи, дітьми і батьками". Але натомість отримала зовсім інший ефект.

Після цього удару 9-річний хлопець певний час пролежав нерухомо, але на це не відреагував вчитель

— У школі мене просили підписати протокол, відповідно до якого я мала провести зі своїм сином роз’яснювальну роботу про можливість вирішення конфліктних ситуацій методом ненасильницького спілкування, — пояснює жінка. — Крім того, я хотіла, щоб про побиття моєї дитини, а не просто конфлікт, як це подають в школі, знали батьки інших учасників — тих, хто душив, гамселив по голові тощо. Але цього, як я розумію, зроблено не було. І загалом вчителі і працівники школи почали булити мою дитину. Наприклад, один з викладачів пояснював моєму сину, що таке Кримінальний кодекс і яку відповідальність буде нести ДИТИНА, якщо буде порушувати "правила школи", бо він же сам винен у всьому. Але я хочу закцентувати увагу на тому, що насправді дитину побили, допомогу не надали і намагались все це зам'яти.

На цьому родина Татарчуків вирішила припинити навчання у школі — це трапилось 16 лютого. Крім того, батьки постраждалої дитини написали заяву до поліції, Управління освіти та науки Ірпінської міськради, Державної служби якості освіти, освітнього омбудсмена.

— Батьки, коли бачать, що дитину побили в школі, не знають, куди звернутися, і як діяти, і швидше за все кажуть: "Треба вміти себе захищати, давати здачу", — наголошує Валерія. — А я вважаю, що має бути створене середовище вільне від цькування та булінгу. І в ситуаціях, коли вони виникають, завжди винний дорослий, тому й у мене питання не до дітей, а до вчителів та адміністрації школи. До неї ми прийшли за рекомендаціями, з впевненістю, що тут зібрані професіонали, які в тому числі можуть розпізнати булінг і з ним працювати. На жаль, він був у класі сина і до цього випадку, я бачила певні тривожні сигнали, але не могла припустити, що у класі на шість учнів можна цього не помітити викладачу і вчасно зупинити.

Валерія додає, що вплинути на приватну школу виявилось дуже важко, бо з боку адміністрації відбуваєтся "абсолютний ігнор реальності і викручування фактів, затягування і віктімблеймінг (звинувачення жертви злочину в тому, що з нею сталося. — Ред.)" Саме для цього Валерія і вирішили надати ситуації розголосу, зазначивши, що потрібні системні зміни в сфері освіти.

Ліцей відкидає звинувачення

У приватній школі не промовчали і відповіли зеркально — її власниця і директорка оприлюднила пост у соцмережі, в якому представила свою позицію. Суть її в тому, що така прикра ситуація сталася тут вперше за чотири роки існування, а працівники навчального закладу та адміністрація зробили все необхідне і в момент інциденту, і після нього, намагаючись врегулювати конфлікт.

— Після завдання удару працівники ліцею підійшли до хлопчика і уточнили, як він почувається (опубліковане відео демонструє частину ситуації і завершується на цьому моменті), він відповів, що все добре, — запевняє Валентина Швед-Гірняк. — Всі працівники нашого ліцею, володіють практичними навичками надання домедичної допомоги дітям, а тому учень був кваліфіковано обстежений на наявність тілесних ушкоджень. Так як не було ні видимих травм, та від хлопчика не надходило скарг на погане самопочуття, і він хотів продовжити гру, — тому швидку допомогу не викликали. Протягом подальшого перебування в ліцеї за учнем ретельно спостерігали та повідомили про ситуацію батька, коли той забирав сина додому. Наступного дня хлопчик був у школі, мав здоровий вигляд та поводився типово, навчався та грався на перервах, і від нього не надходило скарг на погане самопочуття.

Далі директорка приватної школи перераховує решту кроків, зроблених адміністрацією: зустріч з родинами дітей, які брали участь у конфлікті, залучення психолога до врегулювання ситуації, внутрішнє розслідування, не продовження контракту з вчителькою, котра була на майданчику у момент бійки, внесення змін до правил безпеки навчального закладу, додаткове навчання протидії булінгу для колективу.

Також власниця закладу підкреслює, що мамі хлопця було запропоновано "залучити індивідуального тьютора-наставника для її сина, та розробили індивідуальний комплекс заходів для полегшення продовження навчання та налагодження соціалізації, однак родина прийняла рішення про зміну закладу освіти".

— У пості пані Валерії міститься відверто недостовірна інформація про ніби-то відсутність ліцензії у нашого закладу освіти, та про наявність неоформлених працівників, — заявляє власниця і директорка навчального закладу і надає такі підтвердження. — ПЗЗСО "Ірпінський ліцей "Ті Джі Ай академія" здійснює свою діяльність на основі ліцензії на провадження освітньої діяльності закладу освіти (згідно з розпорядженням КОДА №659 від 22 вересня 2022 року про видачу ліцензії).

На сайті навчального закладу у розділі "ліцензія" можна побачити ось таке рішення

Всі працівники ліцею (більш як 11 педагогічних працівників, обслуговуючий персонал, інші працівники) офіційно працевлаштовані згідно норм трудового законодавства, і ми чесно сплачуємо всі податки до державного бюджету. Нам, дійсно, дуже прикро, що подібна ситуація мала місце, але ми щиро доклали всіх зусиль, щоб зменшити її наслідки як на учасників конфлікту, так і загалом на середовище у школі, продовжує — Валентина Швед-Гірняк.

Вона також наголосила, що адміністрація продовжить захищати ділову репутацію в правовому полі.

До речі, на сторінці закладу у розділі "ліцензія" можна перейти до Google-диску, де міститься згадане власницею рішення місцевої адміністрації, а от саму ліцензію, яка має відповідну форму, чомусь не оприлюднено. До того ж Валерія наголошує, що напередодні не було і цього документу. Але чи це так, перевірити наразі неможливо.

Попереду — експертизи і суд

У мережі думки щодо ситуації в приватній школі розділились. Частина тих, хто особисто знає Валерію Татарчук, чи кого не залишила байдужою історія, зробили перепости її допису і висловили слова обурення позицією навчального закладу та підтримки її сину. Серед коментарів і опис схожих випадків, в тому числі у державних навчальних закладах.

В коментарях батьки пишуть, що статус приватної школи це не означає, що дитині в ній буде безпечно

— Подібна ситуація трапилась у моїй практиці: учню 5-го класу Гатненської школи на перерві зламав ногу його однокласник. При цьому ні вчитель, ні адміністрація школи не викликали швидку медичну допомогу, не повідомили батьків про інцидент, а директор школи Ганзя Маргарита Василівна взагалі звинуватила постраждалого та його батьків у цьому інциденті! — зазначає юристка Наталія Хрустальова.

За її словами, відкриту з боєм кримінальну справу закрили через невірно оформлений висновок судмедексперта, селищна рада обмежилися доганою директору школи, не вдалось притягнути до адмінвідповідальності і батьків школяра — винуватця перелому.

— Висновок: ніхто не відповідатиме за нанесення тілесних ушкоджень дітям під час навчального процесу, — каже вона.

Частина коментаторів очікувано стала на бік навчального закладу. Деякі батьки висловили нерозуміння, чому Валерія Татарчук не надала розголосу ситуацію раніше, адже йдеться про безпеку інших дітей. Також були й ті, хто хвалив школу і зазначав, що не має до неї жодних претензій.

Дехто з батьків встали на сторону закладу, називачи його безпечним і ресурсним середовищем

— Моя дитина відвідувала цю школу доки ми не виїхали закордон. Більш безпечного і ресурсного середовища для дитини я не знаю. І жоден більш із всіх батьків не підтвердить жодного слова сказаного тут. Та і жодна перевірка за цей час нічого з цих "емоцій мами" не підтвердила. Бажаю вам якось "прожити цю образу". І дуже шкода, що ви користуєтесь зараз своїм імʼям в таких цілях. Я прям по іншому подивилась на весь фонд Маші. Нажаль, — написала Юлія Сашина.

— Я щиро співчуваю вашій ситуації, діти дійсно зараз вміють поводитись по-різному … але я не вірю, що пані Валентина могла лишити все без уваги. Якби моя дитина не навчалась в цій школі і я щодня там не була, і не спостерігала за внутрішньою атмосферою — скоріш всього моя реакція була б як у більшості людей, але моя позиція протилежна — це найкраща школа для моїх дітей! — пише Катерина Смук.

Є і дописувачі, які вважають, що йдеться про хейт і занадто емоційну подачу ситуації. Хтось взагалі з іронією намагався подати проблему, зазначивши, що несерйозно проводити розслідування, коли один третьокласник "пнув" іншого. Нібито вся ця історія не потребувала втручання правоохоронців, посадових осіб зі сфери освіти та уваги громадськості. Але їхні коментарі та заяви, а також документи, які опинилися у розпорядженні редакції, кажуть, що вони були далеко не зайвими.

Знайшли і ті, хто висміяв ситуації, нібито струс мозку дрібниця

Зокрема, під час позапланової перевірки TGI Academy, яку проводило управління Держслужби якості освіти у Київській області, було з’ясовано, що 21 грудня дві працівниці "надавали послуги з догляду за групою дітей". І прийняті на роботу вони були на умовах договору, датованого 16 грудня і лише на п’ять днів. В одному з пунктів документу було зазначено, що їх обов'язок: "забезпечувати ретельний нагляд за дітьми відповідно до вимог інструкції з охорони життя і здоров’я дітей у приміщеннях установи та на дитячих прогулянкових майданчиках. але відповідне навчання освітянки не пройшли.

Також представники відомства встановили: "нещасний випадок з третьокласником, не зафіксовано у Журналі реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків, відсутні наказання щодо створення комісії з розслідування нещасних випадків, пояснення від потерпілих та свідків, протоколи засідання комісії, накази закладу освіти про вжиття запропонованих комісією заходів, щодо запобіганню виникненню подібних нещасних випадків".

В коментарі "Телеграфу" омбудсмен підтвердив, що з навчального закладу приходять відписки

В межах повноважень захистом прав родини Татарчук опікується і освітній омбудсмен Сергій Горбачов.

— Дякую Валерії Татарчук, що вона надала історії публічності, бо тут велика кількість порушень, ігнорування правами дітей та батьків, — наголосив омбудсмен в коментарях під постом. — Найогидніше — те, що у відповідь на численні запити: і мами дитини, і мої — ми бачимо лише намагання викрутитися, спотворити інформацію і звинуватити жертву. Сподіваюся, поліція проведе належне розслідування та передасть справу до суду.

На сторінці Бучанського РУ ГУ НП у Київській області, який як раз розслідує зазначений випадок, інформують, що після звернення батьків постраждалого хлопця у березні цього року, було відкрито кримінальне провадження. Кваліфікацію подія отримала таку: умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій та невиконання або неналежного виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх (ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 137 КК України).

— Слідство ще триває, на черзі проведенняя експертиз, перевірка школи і справа готуватиметься до передачі в суд, — уточнили правоохоронці в коментарях нашому виданню.