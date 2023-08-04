"Батьки чхати хотіли": у дитячому таборі під Києвом загинула дитина, поліція затримала тренера та звинувачує дорослих (фото)

Спершу надійшло повідомлення про зникнення дитини, а пізніше знайшли її тіло

На Київщині у селі Ходосівка загинув 10-річний хлопчик, вихованець одного з дитячих таборів. Тренеру, який відповідав за безпеку дітей, загрожує до 8 років за ґратами.

Про трагедію повідомив голова поліції Київської області Андрій Небитов. За його словами, керівництво дитячого табору не надало правоохоронцям жодного документа про дозвіл на роботу.

Так, батьки знайшли в Інтернеті перше ліпше оголошення про дитячий табір і передали вихователю 10-річного Івана прямо на вулиці. Одного дня дитину разом з іншими сімома хлопчиками тренер повів купатися в озеро 9 метрів глибиною на території престижного відпочинкового комплексу в селі Ходосівка. У воду зайшли вісім дітей, а вийшли лише семеро — тіло загиблого хлопчика пізніше з дна підняли водолази, а вчора його передали у морзі батькам.

"Тренера, який відповідав за життя вихованців затримано. За залишення в небезпеці, що мало смертельні наслідки для дитини, 36-річному "вихователю" загрожує до 8 років позбавлення волі", — написав Андрій Небитов.

Крім того, правоохоронці досі не одержали від керівництва табору жодних документів щодо законності їхньої діяльності. За словами голови поліції Київської області, установа виглядає дуже сумнівною, та й батьки теж порушили правила безпеки, оскільки "чхати хотіли на ризик для життя дитини" доти, доки не сталося лихо. Також у поліції уточнили, що тренер зібрав дітей з усієї України через оголошення в Інтернеті та займався з ними за усною домовленістю. Крім того, що він залишив дітей без нагляду купатися в глибокому озері, напередодні катав їх на катамарані без рятувальних жилетів.

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