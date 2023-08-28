В Киеве застрелился полковник СБУ, он оставил предсмертную записку

Правоохранители проводят расследование

В Киеве в своем рабочем кабинете застрелился полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Бакаев. Он работал заместителем начальника управления спецсвязи.

Как рассказали "Телеграфу" источники в службе, их офицер убил себя в голову из табельного пистолета Макарова еще 25 августа. Рядом с телом была найдена предсмертная записка в виде рапорта, адресованная главе СБУ Василию Малюку. В ней Бакаев объясняет свое решение давлением со стороны руководства. Оно, в частности, якобы проявлялось виде неуставных взаимоотношений.

На данный момент следствие устанавливает мотивы самоубийства, допрошены уже несколько сотрудников СБУ.

Тем временем в пресс-службе СБУ "Телеграфу" сообщили, что обстоятельства смерти сотрудника СБУ исследуются в рамках уголовного производства, расследованного следователями Национальной полиции Украины.

"Служба безопасности Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего сотрудника. Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования",- рассказали правоохранители.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове 18-летний курсант застрелился из автомата. Парень выпустил пулю прямо в себя в момент, когда находился на посту в карауле. По словам его товарищей, погибший якобы оставил предсмертную записку, в которой сообщил о ситуации с факультетом и его руководителями, однако позже она будто бы исчезла.

Также мы сообщали о том, что в россии разворовали "законсервированные" танки, а командир полка из-за этого застрелился.