У Києві застрелився полковник СБУ, він залишив передсмертну записку

Правоохоронці проводять розслідування

В Києві у своєму робочому кабінеті застрелився полковник Служби безпеки України Дмитро Бакаєв. Він працював заступником начальника управління спецзв’язку.

Як розповіли "Телеграфу" джерела у службі, їхній офіцер убив себе в голову з табельного пістолета Макарова ще 25 серпня. Поряд із тілом було знайдено передсмертну записку у вигляді рапорту, адресовану голові СБУ Василю Малюку. У ній Бакаєв пояснює своє рішення тиском з боку керівництва. Воно, зокрема, нібито проявлялося у вигляді нестатутних взаємовідносин.

Наразі слідство встановлює мотиви самогубства, допитано вже кілька співробітників СБУ.

Тим часом у пресслужбі СБУ "Телеграфу" повідомили, що обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у рамках кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України.

"Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування", — розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Львові 18-річний курсант застрелився з автомата. Хлопець випустив кулю прямо в себе в момент, коли перебував на посту в караулі. За словами його товаришів, загиблий нібито залишив передсмертну записку, в якій повідомив про ситуацію з факультетом та його керівниками, проте пізніше вона начебто зникла.

Також ми повідомляли про те, що в росії розікрали "законсервовані" танки, а командир полку через це застрелився.