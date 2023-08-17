Зстрибнули з багатоповерхівки взявшись за руки: у Києві дві дівчинки вчинили самогубство

Дівчатка загинули на місці

У Києві на Позняках (лівий берег) дві неповнолітні вчинили самогубство, скинувшись з даху багатоповерхівки.

Як інформує пресслужба столичної поліції, подія сталася на вулиці Михайла Драгоманова, а повідомлення про неї надійшло близько 18:20.

"Правоохоронці встановили особи потерпілих, це – 12-річні місцеві мешканки. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з 15 поверху багатоповерхівки", — йдеться у повідомленні.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство з позначкою "самовбивство". Деталі інциденту встановлюються.

Водночас місцеві telegram-канали повідомляють, що дівчата проживали в одному будинку. Попередньо відомо, що спочатку одна прийшла до іншої в гості, потім вони піднялися на 15 поверх і, взявшись за руки, зістрибнули вниз.

"Загинули одразу. Перші висновки слідчих кажуть, що вони були тверезими. Сім’ї дівчат були спокійні, не проблемні. Причини трагедії встановлюються поліцією", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у дворі багатоквартирного будинку в Одесі було виявлено труп чоловіка, частини тіла якого були буквально розкидані вулицею. Неподалік правоохоронці знайшли важіль від ручної гранати.