Спрыгнули с многоэтажки взявшись за руки: в Киеве две девочки совершили самоубийство

Девочки погибли на месте

В Киеве на Позняках (левый берег) две несовершеннолетние совершили самоубийство, сбросившись с крыши многоэтажки.

Как информирует пресс-служба столичной полиции, происшествие произошло на улице Михаила Драгоманова, а сообщение о нем поступило около 18:20.

"Правоохранители установили личности потерпевших, это – 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки", — говорится в сообщении.

Полицейские открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве с отметкой "самоубийство". Детали инцидента устанавливаются.

Вместе с тем местные telegram-каналы сообщают, что девочки проживали в одном доме. Предварительно известно, что сначала одна пришла к другой в гости, затем они поднялись на 15 этаж и взявшись за руки спрыгнули вниз.

"Погибли сразу. Первые выводы следователей говорят, что они были трезвыми. Семьи у девушек были спокойны, не проблемны. Причины трагедии устанавливаются полицией", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, во дворе многоквартирного дома в Одессе был обнаружен труп мужчины, части тела которого были буквально раскиданы по улице. Неподалеку правоохранители нашли рычаг от ручной гранаты.