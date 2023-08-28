В центре Киева масштабный пожар, дым виден из разных районов города (видео)

Здание полностью охвачено пламенем

Днем 28 августа в Киеве разгорелся масштабный пожар. Из-за него перекрыта одна из улиц города.

Так, по данным местных пабликов, пламя вспыхнуло у площади Галицкой (до 2023 — площадь Победы), а именно, на улице Дмитриевская 23. Столбы дыма поднимаются высоко в небо. Их можно увидеть за десятки метров от места событий.

В кратчайшие сроки на пожар прибыли сотрудники ГСЧС. Они перекрыли улицу и приступили к ликвидации возгорания.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что горит одноэтажное кирпичное здание, которое ограждено забором. Согласно данным из открытых источников, по этому адресу располагается дом, который был построен в 1890-х годах, в нем был Доходный дом Натальи Устинович. Зданию удалось уцелеть во время массового сноса исторической застройки в этом районе 1980-х годов. В 1990-2000-х годах здесь стали строить многоэтажные жилые дома. Последние годы здание было заброшенным.

Сейчас оно полностью охвачено огнем, а его крыша уже полностью обвалилась. Спасатели пока никак не прокомментировали инцидент. Данных о причинах и возможных пострадавших пока также нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что "Телеграф" показал масштаб разрушений на Киевщине после ночной атаки россиян. Из-за падения обломков ракет оказались повреждены 10 частных домов. Какие-то дома получили небольшие повреждения, а другие были практически полностью уничтожены.

Также мы сообщали о том, что в Печерском районе Киева произошло пожар в жилом доме.