У центрі Києва масштабна пожежа, дим видно з різних районів міста (відео)

Будівля повністю охоплена полум’ям

Вдень 28 серпня в Києві спалахнула масштабна пожежа. Через неї перекрито одну з вулиць міста.

Так, за даними місцевих пабліків, полум’я спалахнуло біля площі Галицької (до 2023 року — площа Перемоги), а саме, на вулиці Дмитрівській 23. Стовпи диму піднімаються високо в небо. Їх можна побачити за десятки метрів від місця подій.

У найкоротший термін на пожежу прибули співробітники ДСНС. Вони перекрили вулицю та розпочали ліквідацію займання.

На опублікованих кадрах можна побачити, що горить одноповерхова цегляна будівля, яка огороджена забором. За даними з відкритих джерел, за цією адресою розташовується будинок, який був збудований у 1890-х роках, у ньому був Прибутковий будинок Наталії Устинович. Будівлі вдалося вціліти під час масового знесення історичної забудови у цьому районі 1980-х років. У 1990-2000-х роках тут почали зводити багатоповерхові житлові будинки. Останні роки будівля була покинута.

Наразі воно повністю охоплено вогнем, а його дах вже повністю обвалився.

"Займання виникло в одноповерховій недіючій будівлі о 15.14. Його локалізували на площі 150 кв. м. о 15.37. На місці продовжують працювати рятувальники, ліквідація пожежі триває. Попередньо потерпілих немає", — повідомляють у ДСНС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Телеграф" показав масштаб руйнувань на Київщині після нічної атаки росіян. Через падіння уламків ракет було пошкоджено 10 приватних будинків. Якісь будинки зазнали невеликих пошкоджень, а інші були практично повністю знищені.

Також ми повідомляли про те, що у Печерському районі Києва сталася пожежа у житловому будинку.