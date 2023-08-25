У Києві масштабна пожежа, людей евакуюють: відео

Інформація про постраждалих не надходила

У Печерському районі Києва сталася пожежа у житловому будинку. На місці події працюють рятувальники та чергують співробітники швидкої допомоги. Мешканців почали евакуювати.

Інформація про це поширилася у столичних пабликах у соціальних мережах, а також підтвердив її міський голова Києва Віталій Кличко, опублікувавши відповідне відео.

"Загоряння виникло у квартирі на третьому поверсі триповерхового будинку і вогонь поширився на дах будівлі на загальній площі 1000 кв. Відбувається евакуація", — написав він.

Водночас мер додав, що на цей час інформації про жертв чи постраждалих внаслідок пожежі не надходило. На місці працюють працівники ДСНС.

Наразі причина виникнення спалаху в будинку також залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 22 червня у Києві прогримів потужний вибух. Як з’ясувалося, в одному з житлових будинків стався витік газу. В результаті було пошкоджено та зруйновано близько десяти квартир. Відомо, що дві людини загинули, а ще четверо отримали поранення. З них трьох було госпіталізовано.