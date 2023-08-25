В Киеве масштабный пожар, людей эвакуируют: видео

Информация о пострадавших не поступала

В Печерском районе Киева произошло пожар в жилом доме. На месте происшествия работают спасатели и дежурят сотрудники скорой помощи. Жильцов начали эвакуировать.

Информация об этом распространилась в столичных пабликах в социальных сетях, а также ее подтвердил городской глава Киева Виталий Кличко, опубликовав соответствующее видео.

"Возгорание возникло в квартире на третьем этаже трехэтажного дома и огонь распространился на крышу здания на общей площади 1000 кв. Происходит эвакуация", — написал он.

В то же время мэр добавил, что на данный момент информации о жертвах или пострадавших в результате пожара не поступало. На месте работают сотрудники ГСЧС.

На данный момент причина возникновения возгорания в доме также остается неизвестной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 22 июня в Киеве прогремел мощный взрыв. Как выяснилось, в одном из жилых домой случилась утечка газа. В результате было повреждено и разрушено порядка десяти квартир. Известно, что два человека погибли, а еще четыре получили ранения. Из них трое были госпитализированы.