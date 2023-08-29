У Києві "Бетмен" спробував переплисти Дніпро, але мало не потонув (фото)

Мотивація вчинку чоловіка невідома

У Києві чоловік у плащі та масці Бетмена намагався переплисти Дніпро. Ситуація могла закінчитися трагічно, оскільки у певний момент чоловік почав тонути, але його вчасно врятували.

Подробиці поділилися в поліції Києва. З’ясувалося, що "Бетмен" виявився іноземцем.

Увечері 28 серпня на лінію 102 надійшло повідомлення від очевидця про те, що посеред річки Дніпро з останніх сил на воді тримається чоловік. На його порятунок було направлено співробітників річкової поліції з порту "Київ".

Коли чоловіка 1995 року народження знайшли та затягли на рятувальний катер, то встановили його особу і з’ясували, що він громадянин іншої країни. За словами самого постраждалого, він просто хотів переплисти річку, а маску та плащ персонажа з американських коміксів надів для антуражу. Але сильна течія Дніпра виявилася йому не під силу і в якийсь момент він почав тонути, але його вчасно помітили.

Правоохоронці зазначили, що з початку літа їм вдалося врятувати вісьмох людей, які мало не потонули у річці. Відпочивальників просять поводитися відповідально під час відпочинку на воді: не купатися після вживання алкоголю, не пірнати в незнайомих місцях і не запливати далеко від берега. А якщо ні, то можна отримати серйозні травми або навіть загинути.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зловмисник у Львові покусав поліцейських. Чоловік був одягнений у жіночий одяг та кидався на перехожих.