В Киеве мужчина решил поздравить свою любимую салютом, напугал полгорода: что ему грозит

Подозреваемому уже сообщили о подозрении

В Киеве, несмотря на запрет салютов и фейерверков, местный житель решил побаловать себя пиротехникой. К нему уже наведались правоохранители.

Отметим, что вечером 23 августа в киевских интернет-пабликах массово появились сообщения о взрыве. Взволнованные люди писали и интересовались причиной, ведь воздушную тревогу не объявляли. Как оказалось, шуму наделал местный "ловелас".

Так, по данным полиции житель Днепровского района запустил салют на детской площадке во дворе многоквартирного дома. Жители, услышав взрывы, выбежали на улицу, где совместно с членами добровольческого формирования территориального общины задержали злоумышленника и передали полицейским.

Как оказалось, со слов фигуранта, таким образом он решил поздравить свою гражданскую жену с днем ​​рождения.

"Во время неотложного обыска в квартире следователи изъяли остатки фейерверка, а затем задержали 37-летнего киевлянина в порядке ст. 298 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

В настоящий момент правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Теперь нарушителю грозит наказание в виде ограничения на срок до пяти лет.

О подозрении ему уже сообщили.

Напомним, ранее мы писали о том, использование новогодней пиротехники и запуск фейерверков в Новогоднюю ночь в Украине были запрещены. Но нашлись и те, кто пренебрег запретом.