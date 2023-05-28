Несмотря на траур и тревогу: в Днепре устроили вечеринку с фейерверками (фото, видео)

В дело вмешались правоохранители

В Днепре, который буквально день назад подвергся ракетному удару, объявили траур по погибшим во время российской атаки на медучреждение. Впрочем, это не помешало молодежи устроить громкое празднование дня рождения с использованием пиротехники.

Как сообщают местные telegram-каналы, вечеринка произошла у ресторана "Ривьера" на улице Маршала Малиновского.

Судя по видеозаписям, которые обнародовали очевидцы, собравшихся там людей не смутило ни то, что город накануне подвергся обстрелу, ни объявленный траур, ни даже воздушная тревога. А потому жильцы находящихся рядом домов отчетливо слышали звуки, напоминающие стрельбу.

Впрочем, как оказалось, это была пиротехника. К слову, в Украине ее использование тоже запрещено.

После этого к месту вечеринки прибыли военные и полиция, на трех человек, которые запускали фейерверки, составили административные протоколы. Всего на празднованиях присутствовали около 20 человек, по предварительной информации, все они получили повестки в военкомат.

Как сообщалось ранее, оккупанты нанесли удар по Днепру 26 мая. Ракета попала в здание больницы, из-за чего два человека погибли, а судьба еще троих остается неизвестной. Пострадали из-за обстрела 32 человека, из которых тринадцати понадобилась госпитализация.