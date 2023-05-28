Попри траур та тривогу: у Дніпрі влаштували вечірку з феєрверками (фото, відео)

У справу втрутилися правоохоронці

У Дніпрі, який буквально день тому зазнав ракетного удару, оголосили траур за загиблими під час російської атаки на медустанову. Проте це не завадило молоді влаштувати гучне святкування дня народження з використанням піротехніки.

Як повідомляють місцеві telegram-канали, вечірка відбулася біля ресторану "Рів’єра" на вулиці Маршала Малиновського.

Судячи з відеозаписів, які оприлюднили очевидці, людей, які там зібралися, не збентежило ні те, що місто напередодні зазнало обстрілу, ні оголошена жалоба, ні навіть повітряна тривога. А тому мешканці будинків, що знаходяться поруч, чітко чули звуки, що нагадують стрілянину.

Втім, як виявилося, то була піротехніка. До речі, в Україні її використання також заборонено.

Після цього до місця вечірки прибули військові та поліція, на трьох осіб, які запускали феєрверки, склали адміністративні протоколи. Загалом на святкуваннях були присутні близько 20 осіб, за попередньою інформацією, всі вони отримали повістки до військкомату.

Як повідомлялося раніше, окупанти завдали удару по Дніпру 26 травня. Ракета потрапила до будівлі лікарні, через що двоє людей загинули, а доля ще трьох залишається невідомою. Постраждали через обстріл 32 особи, з яких тринадцятьох знадобилася госпіталізація.