У Києві чоловік вирішив привітати свою кохану салютом, налякав півміста: що йому загрожує

Підозрюваному вже повідомили про підозру

У Києві, незважаючи на заборону салютів та феєрверків, місцевий житель вирішив побалувати себе піротехнікою. До нього вже навідалися правоохоронці.

Зазначимо, що увечері 23 серпня у київських інтернет-пабліках масово з'явилися повідомлення про вибух. Схвильовані люди писали та цікавилися причиною, адже повітряну тривогу не оголошували. Як виявилось, шуму наробив місцевий "ловелас".

Так, за даними поліції Києва, мешканець Дніпровського району запустив салют на дитячому майданчику у дворі багатоквартирного будинку. Жителі, почувши вибухи, вибігли на вулицю, де спільно із членами добровольчого формування територіальної громади затримали зловмисника та передали поліцейським.

Як виявилося, за словами фігуранта, таким чином він вирішив привітати свою цивільну дружину з днем ​​народження.

"Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі вилучили залишки феєрверку, а потім затримали 37-річного киянина у порядку ст. 298 Кримінального процесуального кодексу України", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Наразі порушнику загрожує покарання у вигляді обмеження на строк до п’яти років.

Про підозру йому вже повідомили.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, використання новорічної піротехніки та запуск феєрверків у Новорічну ніч в Україні було заборонено. Але знайшлися і ті, хто знехтував забороною.