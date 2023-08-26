Украинские абитуриенты предпочитают учиться подальше от линии фронта, но есть и исключения (инфографика)

Больше всего перемещенных учебных заведений приняли Днепр, Запорожье, Киев, Полтава

Полномасштабная война с российскими оккупантами наложила отпечаток на все сферы жизни украинцев. Не стало исключением и получение образования — в этом году количество абитуриентов сократилось на 20%, после вторжения Украина потеряла привлекательность среди иностранных студентов, а наши абитуриенты предпочитают учиться в западном регионе нашей страны.

Об этом говорится в материале "Телеграфа". Соревнования за абитуриентов выиграли вузы, расположенные во Львовской, Тернопольской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях.

В то же время Днепропетровская область, находящаяся рядом с линией фронта, увеличила долю заявлений абитуриентов. Это может быть последствием релокации.

Вопрос исследовал Аналитический центр "ОбразованиеАналитика" Киевского университета имени Бориса Гринченко. По данным отчета, только в 2022 году было перемещено 131 заведение профессионального высшего и высшего образования, где обучается 91 000 студентов (6,7% от общего числа студентов в Украине).

Города, принявшие наибольшее количество перемещенных учебных заведений: Днепр, Запорожье, Киев, Полтава. Некоторым учебным заведениям приходилось несколько раз переезжать. Таким образом Днепр и усилил позиции.

Топ-20 украинских вузов

Нет ничего удивительного в том, что многие заявления поданы в вузы, расположенные близко к линии фронта. По словам креативного директора "Образование. Ua" Андрея Панченкова, всегда есть много поступающих в крупные областные вузы, такие как Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, или Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина тому подобное. Однако в самом процессе обучения произойдут изменения.

"Насколько мне известно, у Каразина только отдельные факультеты готовы организовать офлайн-обучение. То есть ситуация на Харьковщине – это в основном учеба дома. Поэтому я так понимаю, что дети просто рассчитывают учиться онлайн в Харькове, ведь университет сильный, престижный, много специальностей", — пояснил Панченков.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Как война изменила рынок высшего образования

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для студентов десяти вузов Украины введут новый предмет. Это будет "Антикоррупция и добродетель", что поможет студентам разобраться в этих понятиях.