Кому из студентов "светят" социальные стипендии в 2023 году: названы условия и суммы

Некоторые украинские студенты могут получать стипендию от Верховной Рады, их размер больше, но и требования для их получения жестче

Некоторые категории украинских студентов имеют право на получение социальных стипендий. Однако для этого нужно соответствовать ряду критериев.

О них напомнили на Facebook-странице "Юридический советчик для ВПЛ".

Размер социальной стипендии зависит от категории, к которой принадлежит студент.

Кто и сколько получает:

студенты (курсанты) учебных заведений из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки получат 4 249,5 гривен;

студенты (курсанты) учебных заведений, которые в период обучения в возрасте 18-23 лет остались без родителей — 4 026 гривен;

другие студенты (курсанты) учреждений профессионального высшего образования, имеющих право на назначение соцстипендий – 890 гривен;

другие студенты (курсанты) учреждений высшего образования, имеющие право на назначение таких стипендий – 1 180 гривен.

Также в Украине существует стипендия, которую устанавливает Верховная Рада, ее размер больше. Право на нее имеют студенты или курсанты учреждений профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по государственному заказу по дневной форме, если они:

дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки- 6 375 гривен;

те, кто в период обучения в возрасте 18-23 лет остался без родителей – 6 039 гривен;

студенты (курсанты), чьи семьи получают пособие по ЗУ "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" — 1 335 гривен;

студенты (курсанты) заведений высшего образования – 1 770 гривен.

Как получить социальную стипендию от ВР

Кандидатов отбирают педагогические или ученые советы учреждений профессионального высшего и высшего образования по месту обучения из числа лиц, имеющих право на получение соцстипендии от ВР. Самые высокие шансы получить ее у тех, кто имеет самые высокие показатели успеваемости за летний семестровый контроль.

Кроме того, у претендента на такую стипендию не должно быть академической задолженности и неудовлетворительных результатов обучения. Он также обязательно должен быть включен в рейтинг успешности.

Стипендии от ВР могут выплачиваться дополнительно к:

другим стипендиям или грантам, назначенным физическими или юридическими лицами (в том числе академической и/или социальной стипендии, назначенной учебным заведением);

государственной помощи, оказанной в соответствии с законодательством.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто из украинских студентов этим летом может получить повестку.