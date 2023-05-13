Кому зі студентів "світять" соціальні стипендії у 2023 році: названо умови та суми

Деякі українські студенти можуть отримувати стипендію від Верховної Ради, їх розмір більший, але й вимоги для їхнього отримання жорсткіші

Деякі категорії українських студентів мають право на отримання соціальних стипендій. Однак для цього потрібно відповідати низці критеріїв.

Про них нагадали на Facebook-сторінці "Юридичний порадник для ВПО".

Розмір соціальної стипендії залежить від категорії, до якої належить студент.

Хто і скільки отримує:

студенти (курсанти) навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, отримають 4 249,5 гривень;

студенти (курсанти) навчальних закладів, які у період навчання у віці 18-23 років залишилися без батьків – 4 026 гривень;

інші студенти (курсанти) закладів професійної вищої освіти, які мають право на призначення соцстипендій – 890 гривень;

інші студенти (курсанти) установ вищої освіти, які мають право на призначення таких стипендій – 1180 гривень.

Також в Україні існує стипендія, яку встановлює Верховна Рада, її розмір більший. Право на неї мають студенти або курсанти закладів професійної вищої та вищої освіти, які навчаються за державним замовленням за денною формою, якщо вони:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування — 6 375 гривень;

ті, хто у період навчання у віці 18-23 років залишився без батьків – 6 039 гривень;

студенти (курсанти), чиї сім’ї отримують допомогу по ЗУ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" — 1 335 гривень;

студенти (курсанти) закладів вищої освіти – 1 770 гривень.

Як отримати соціальну стипендію від ВР

Кандидатів відбирають педагогічні чи вчені ради установ професійної вищої та вищої освіти за місцем навчання з-поміж осіб, які мають право на отримання соцстипендії від ВР. Найвищі шанси отримати її у тих, хто має найвищі показники успішності за літній семестровий контроль.

Крім того, у претендента на таку стипендію не має бути академічної заборгованості та незадовільних результатів навчання. Він також обов’язково має бути включений до рейтингу успішності.

Стипендії від ВР можуть виплачуватись додатково до:

інших стипендій або грантів, призначених фізичними чи юридичними особами (у тому числі академічною та/або соціальною стипендією, призначеною навчальним закладом);

державної допомоги, наданої відповідно до законодавства.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з українських студентів цього літа може отримати повістку.