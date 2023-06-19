В некоторых вузах Украины введут новый предмет: о чем речь и для чего он нужен студентам

Новый предмет введут пока что для студентов только десяти вузов Украины

Пока в школах хотят сократить количество предметов, в вузах наоборот намерены ввести новую дисциплину. Так, студенты нескольких высших учебных заведений смогут изучать предмет "Антикоррупция и добродетель".

Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга Народа", народный депутат Украины и председатель подкомитета по высшему образованию Юлия Гришина. По ее словам, такая возможность появится уже с этого учебного года.

Введут новую дисциплину не по всех украинских вузах, а только в десяти, а именно:

Киево-Могилянская академия;

Украинский католический университет;

Национальный технический университет "КПИ им. Игоря Сикорского";

Львовский национальный университет им. Ивана Франко;

Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка;

Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца;

Волынский национальный университет им. Леси Украинки;

Донецкий государственный университет внутренних дел;

Государственный университет "Житомирская политехника";

Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича.

Как рассказали в Офисе добродетели Национального агентства по предотвращению коррупции, у этой дисциплины всего две цели. Главная из них — это помощь студентам в понимании значения понятий "коррупция" и "добродетель", а вторая — понятие роли и возможности граждан в борьбе с коррупцией, передает "Украинская правда".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что школам советуют постепенно возвращать детей в учебный процесс. Из-за длительного дистанционного обучения некоторым школьникам трудно снова вернуться за парты, поэтому в Минобразования предложили несколько вариантов, как помочь детям.