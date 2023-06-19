В некоторых вузах Украины введут новый предмет: о чем речь и для чего он нужен студентам
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Новый предмет введут пока что для студентов только десяти вузов Украины
Пока в школах хотят сократить количество предметов, в вузах наоборот намерены ввести новую дисциплину. Так, студенты нескольких высших учебных заведений смогут изучать предмет "Антикоррупция и добродетель".
Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга Народа", народный депутат Украины и председатель подкомитета по высшему образованию Юлия Гришина. По ее словам, такая возможность появится уже с этого учебного года.
Введут новую дисциплину не по всех украинских вузах, а только в десяти, а именно:
- Киево-Могилянская академия;
- Украинский католический университет;
- Национальный технический университет "КПИ им. Игоря Сикорского";
- Львовский национальный университет им. Ивана Франко;
- Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка;
- Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца;
- Волынский национальный университет им. Леси Украинки;
- Донецкий государственный университет внутренних дел;
- Государственный университет "Житомирская политехника";
- Черновицкий национальный университет им. Юрия Федьковича.
Как рассказали в Офисе добродетели Национального агентства по предотвращению коррупции, у этой дисциплины всего две цели. Главная из них — это помощь студентам в понимании значения понятий "коррупция" и "добродетель", а вторая — понятие роли и возможности граждан в борьбе с коррупцией, передает "Украинская правда".
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