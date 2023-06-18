"Зачем нам 20 предметов в 11 классе?" В Украине предлагают сократить количество предметов в школах
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Образовательный омбудсмен указал на проблемы в украинской системе образования
Украинская система образования должна сократить количество предметов в старшей школе (10-12 классы) и вынести их все на ВНО.
Такое мнение высказал в интервью Hromadske образовательный омбудсмен Сергей Горбачев, который убежден, что ученики старших классов не должны иметь более 6 предметов.
По его словам, отечественная система образования имеет огромные проблемы, которые лишь обострились после начала полномасштабного вторжения.
"В образовании есть и традиционные проблемы, например, содержание образования. Зачем нам 20 предметов в 11 классе?", — отметил он.
Горбачев добавил, что еще во времена, когда он работал школьным директором, он настаивал на необходимости сокращения количества предметов и введении более глубокого изучения предметных отраслей, что потребует педагогов с более высокой квалификацией.
При этом омбудсмен подчеркнул, что речь не идет об экономии на образовании, а о более эффективном распределении средств.
Кроме того, чиновник добавил, что ученики 11 класса очень положительно восприняли "ковидный вариант" образования, так как им не надо было ходить ежедневно в школу и сфокусироваться на более важных заданиях, вроде подготовки к ВНО, от которого в Украине очень много зависит.
"Теперь они просто перестают учиться по некоторым предметам, потому что оно им не нужно. И я их прекрасно понимаю", — добавил Горбачев.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как Министерство образования и науки рекомендует возвращать детей к учебному процессу.