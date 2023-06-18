"Навіщо нам 20 предметів у 11 класі?" В Україні пропонують скоротити кількість предметів у школах

Освітній омбудсмен вказав на проблеми в українській системі освіти

Українська система освіти має скоротити кількість предметів у старшій школі (10-12 класи) та винести їх усі на ЗНО.

Таку думку висловив в інтерв’ю Hromadske освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який переконаний, що учні старших класів не повинні мати понад 6 предметів.

За його словами, вітчизняна система освіти має величезні проблеми, які лише загострилися від початку повномасштабного вторгнення.

"В освіті є і традиційні проблеми, наприклад зміст освіти. Навіщо нам 20 предметів в 11 класі?", — зазначив він.

Горбачов додав, що ще за часів, коли він працював шкільним директором, він наполягав на необхідності скорочення кількості предметів та введенні глибшого вивчення предметних галузей, що вимагатиме педагогів із вищою кваліфікацією.

При цьому омбудсмен наголосив, що не йдеться про економію на освіті, а про більш ефективний розподіл коштів.

Крім того, чиновник додав, що учні 11 класу дуже позитивно сприйняли "ковідний варіант" освіти, оскільки їм не треба було ходити щодня до школи та сфокусуватися на важливіших завданнях, на кшталт підготовки до ЗНО, від якого в Україні дуже багато чого залежить.

"Зараз вони просто перестають вчитися з деяких предметів, тому що воно їм не потрібне. І я їх чудово розумію", — додав Горбачов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Міністерство освіти та науки рекомендує повертати дітей до навчального процесу.