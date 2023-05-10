Шукаємо дитину для навчання Австралії: хто і як може отримати стипендію та оплачений переїзд

Дитина, яка стала сиротою через війну, може отримати вищу освіту в Австралії

Українські підприємці, які розвивають бізнес за межами України, не лише донатять на ЗСУ, а й підтримують літніх людей, жінок і дітей.

В інтерв'ю "Телеграфу" девелоперка Вікторія Галицька, яка працює в Україні та на Балі, розповіла, що наразі шукає талановиту українську дитину, яка стала сиротою під час війни. Підприємець допоможе їй вступити до вишу Австралії, але є одна умова — високий рівень знання англійської мови.

"Зараз ми шукаємо дитину, яка втратила одного чи обох батьків на війні, щоб дати можливість навчатись в Австралії: ми вибили декілька стипендій в місцевому університеті для українських дітей. Але є одна умова — знання англійської, навчання можливе після складання тесту на знання мови. З іншим — допоможу. Я особисто проплачу переїзд та всі початкові витрати. Мій Instagram відкритий, якщо ви знаєте таку дитину, якщо ви хочете долучитись до допомоги дітям в Україні", — розповіла Вікторія Галицька "Телеграфу".

Під час війни вона також продовжує допомагати сиротинцям на Чернігівщині та будує дитячий будинок на Балі.

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Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні почнуться літні канікули для школярів. У столиці освітній процес завершиться наприкінці червня, проте останні дзвінки пролунають у середині місяця.