Точно не наприкінці травня: коли школярі Києва підуть на літні канікули

Навчальний рік у школах Києва закінчиться пізніше

Війна внесла корективи абсолютно у всі сфери життя українців, у тому числі через неї можуть змінюватися дати шкільних канікул. У більшості шкіл Києва літні канікули можуть розпочатися пізніше.

Хоча у частині третій статті 10 Закону України "Про повну загальну середню освіту" зазначено, що навчальний рік має тривати не менше 175 навчальних днів, під час військового стану тривалість навчального року, дату його початку та закінчення, визначає Кабінет Міністрів України.

Відповідно до постанови Кабміну, навчальний рік 2022-2023 закінчується 30 червня 2023 року. Однак, це стосується не всіх школярів. Керівництво шкіл має право самостійно встановлювати дати канікул залежно від ситуації з безпекою у регіоні. Дати канікул у навчальних закладах можуть зміщуватись, але у літній період учні повинні відпочивати не менше двох місяців.

Коли почнуться літні канікули у Києві

Більшість київських шкіл відмовилися від осінніх канікул та перенесли їх на зимовий час. Зимові канікули тривали довше на три тижні (замість 9 січня школярі почали навчатися 30-го), тож навчальний рік, згідно із законодавством, має бути продовжений. Навчання у школах може тривати не до 1 червня, як завжди, а до 1 липня. Це дасть змогу компенсувати втрачений час.

У Київській міській державній адміністрації поки що не назвали точної дати початку літніх канікул, до того ж остаточне рішення з цього питання ухвалює адміністрація шкіл. Проте деякі освітні заклади вже визначилися, що навчальний рік у них триватиме до 16 червня. У будь-якому разі учні київських загальноосвітніх шкіл не підуть на літні канікули, як завжди, наприкінці травня.

Як повідомляв "Телеграф", міністр освіти та науки України Оксен Лісовий запропонував скоротити кількість шкільних предметів. Навколо цього питання активно ведуться обговорення й думки традиційно розділилися на "за" та "проти".