Навчальний рік наближається до завершення: коли київські школярі підуть на канікули

Коли пролунає останній дзвінок у Києві

Повномасштабне російське вторгнення в Україну змінило багато сфер життя українців, включаючи організацію навчального процесу. Зокрема, у столиці освітній процес завершиться наприкінці червня, проте останні дзвінки пролунають у середині місяця.

Про це поінформував Департамент освіти та науки Києва у Facebook.

За його інформацією, освітній процес загалом продовжуватиметься до 30 червня, проте навчання у школах за класно-урочною системою має завершитися 16 червня. Саме цього дня і пролунають останні дзвінки.

Варто зазначити, що цей день є лише рекомендацією, а встановлювати дати завершення освітнього процесу кожен навчальний заклад має право самостійно.

При цьому не факт, що останній дзвінок буде проводитися очно, оскільки з міркувань безпеки школам дозволили проводити його в онлайн-форматі.

Щорічні традиційні ходи випускників у 2023 році будуть скасовані, як це було і минулого року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українських школах можуть скоротити кількість предметів.