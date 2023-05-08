Учебный год приближается к завершению: когда киевские школьники уйдут на каникулы

Когда прозвучит последний звонок в Киеве

Полномасштабное российское вторжение в Украину изменило многие сферы жизни украинцев, включая и организацию учебного процесса. В частности в столице образовательный процесс завершится в конце июня, однако последние звонки прозвучат в средине месяца.

Об этом проинформировал Департамент образования и науки Киева в Facebook.

Согласно его информации, образовательный процесс в целом будет продолжать до 30 июня, однако обучение в школах по классно-урочной системе должно завершиться 16 июня. Именно в этот день и прозвучат последние звонки.

Стоит отметить, что этот день является лишь рекомендацией, а устанавливать даты завершения образовательного процесса каждое учебное заведение имеет право самостоятельно.

При этом не факт, что последний звонок будет проводиться очно, поскольку по соображениям безопасности, школам разрешили проводить его в онлайн-формате.

Ежегодные традиционные шествия выпускников в 2023 году будут отменены, как это было и в прошлом году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинских школах могут сократить количество предметов.