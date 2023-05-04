Когда в украинских школах пройдет последний звонок: названа дата

Последний звонок в этом году будут проводить как вживую, так и в онлайн формате

Учебный год подходит к завершению и вскоре в школах состоится последний звонок. Однако в этом году его проведут позже, нежели обычно. Причиной тому стали длительные отключения света и удлиненные каникулы.

Так, учебный год продлится до 30 июня для 11-классников, и до конца мая — для остальных школьников. В Департаменте образования советуют вручить документы выпускникам 21-23 июня, а провести последний звонок — в пятницу 16 июня. Об этом пишет УНИАН.

Отмечается, что эта дата является лишь рекомендацией. Далее уже каждая школа самостоятельно определяет день, в который будет проводиться последний звонок.

Как будет проходить последний звонок в 2023 году

Мероприятия будут проводить как онлайн, так и в офлайн форматах. Это будет зависеть от безопасности в регионе. Соответствующее решение будет принимать руководство школы. Если же будет решено проводить последний звонок онлайн, то школьникам и родителям дадут ссылку на видеовстречу. Ученики смогут услышать от учителей наставления на следующий учебный год, а выпускники — поздравления от преподавательского состава.

Проведение последнего звонка вживую возможно только в тех школах, в которых есть укрытия. Вероятно, масштабного празднования из-за военного положения и ситуации в стране, не будет. Если во время мероприятия прозвучит сигнал воздушной тревоги, то школьники, учителя и родители будут вынуждены спускаться в укрытие.

Также в этом году в целях безопасности отменены традиционные шествия выпускников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в украинских школах могут сократить количество предметов.