Язык, математика или история: какие предметы хотят сдавать украинцы на ЗНО-2023

Большинство украинцев против исключения истории Украины из перечня обязательных предметов

В Украине в список предметов, которые будут сдавать на ВНО могут включить польский язык, при этом перечень сам предметов НМТ подвергся сокращению. Так, например, история Украины теперь не является обязательным предметом.

О том, как украинцы относятся к такому нововведению, а также какие предметы хотят сдавать на ЗНО-2023 узнали социологи из Active Group, проведя соответствующие опросы.

Так, согласно данным нового исследования, большинство опрошенных украинцев (59,5%) и вовсе не слышали об исключении истории Украины из перечня обязательных предметов на тестировании. Еще 12% не уверены, что слышали об этом — "Что-то слышал, не уверен" и только 28,5% респондентов ответили, что знают об этом.

При этом большинство наших граждан (69,7%) не поддерживают такое решение. На вопрос "поддерживаете ли вы исключение истории Украины из перечня обязательных дисциплин тестирования выпускников" респонденты ответили следующим образом:

полностью поддерживаю — 9,5%;

скорее поддерживаю — 10,4%;

скорее не поддерживаю — 36,5%

категорически не поддерживаю — 33,2%;

сложно ответить — 10,4%.

Напомним, что против исключения истории Украины некоторые украинские политики выступили категорически против. Так, например, народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар призвала вернуть историю Украины в перечень ВНО потому, что "Мы должны ее знать в совершенстве. Чтобы быть украинцами". Историк и нардеп Владимир Вятрович также раскритиковал Минобразования за отношение к истории Украины.

Впрочем большая часть наших граждан посчитала такие заявления скорее политическим пиаром, чем проявлением патриотизма.

Так, на вопрос "Некоторые политики выступили категорически против исключения истории из обязательного теста. Как вы считаете они руководствуются больше патриотическими интересами или просто желают пиара" опрошенные ответили так:

исключительно патриотическими интересами — 9%;

больше патриотическими интересами — 30,3%;

больше жаждут пиара — 34,3%;

исключительно жаждут пиара — 10,3%;

сложно ответить — 16,3%.

Стоит отметить, что по мнению украинцев, в перечень обязательных предметов при сдаче НМТ (ЗНО) должны входить:

математика — считают 65,8% опрошенных;

география — 18,5%;

физика — 13%;

биология — 9,8%;

химия — 6,5%;

украинский язык — 92,3%;

история Украины — 66,8%;

украинская литература — 44,8%;

английский язык — 43,3%;

другой иностранный язык — 2,8%;

сложно ответить — 3%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Ранее мы писали о том, что в 2022 году на замену уже привычного внешнего независимого оценивания (ВНО) был проведен Национальный мультипредметный тест (НМТ).