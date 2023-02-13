Мова, математика чи історія: які предмети хочуть складати українці на ЗНО-2023

Більшість українців проти виключення історії України із переліку обов’язкових предметів

В Україні до списку предметів, які складатимуть на ЗНО, можуть включити польську мову, при цьому сам перелік предметів Національного мультипредметного тесту зазнав скорочення. Так, наприклад, історія України наразі не є обов’язковим предметом.

Про те, як українці ставляться до такого нововведення, а також, які предмети хочуть складати на ЗНО-2023, дізнались соціологи з Active Group, провівши відповідні опитування.

Так, згідно з даними нового дослідження, більшість опитаних українців (59,5%) взагалі не чули про виключення історії України з переліку обов’язкових предметів на тестуванні. Ще 12% не впевнені, що чули про це – "Щось чув, не впевнений" і лише 28,5% респондентів відповіли, що знають про це.

При цьому більшість наших громадян (69,7%) не підтримують такого рішення. На запитання "Чи підтримуєте ви виключення історії України з переліку обов’язкових дисциплін тестування випускників" респонденти відповіли так:

повністю підтримую – 9,5%;

швидше підтримую — 10,4%;

швидше не підтримую — 36,5%

категорично не підтримую – 33,2%;

складно відповісти – 10,4%.

Нагадаємо, що проти виключення історії України деякі українські політики виступили проти. Так, наприклад, народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар закликала повернути історію України до переліку ЗНО тому, що "Ми маємо її знати досконало. Щоб бути українцями". Історик та нардеп Володимир Вятрович також розкритикував Міносвіти за ставлення до історії України.

Втім, більшість наших громадян вважають такі заяви скоріше політичним піаром, аніж проявом патріотизму.

Так, на запитання "Деякі політики виступили категорично проти виключення історії з обов’язкового тесту. Як ви вважаєте, вони керуються більше патріотичними інтересами або просто прагнуть піару" опитані відповіли так:

виключно патріотичними інтересами – 9%;

більше патріотичними інтересами – 30,3%;

більше прагнуть піару — 34,3%;

виключно прагнуть піару — 10,3%;

складно відповісти – 16,3%.

Варто зазначити, що, на думку українців, до переліку обов’язкових предметів при здачі НМТ (ЗНО) повинні входити:

математика — вважають 65,8% опитаних;

географія — 18,5%;

фізика — 13%;

біологія — 9,8%;

хімія — 6,5%;

українська мова – 92,3%;

історія України – 66,8%;

українська література – 44,8%;

англійська мова — 43,3%;

інша іноземна мова — 2,8%;

складно відповісти – 3%.

Результати цього опитування публікуються у рамках співпраці "Телеграфу" із компанією Active Group.

Раніше ми писали про те, що 2022 року на заміну вже звичному зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) було проведено Національний мультипредметний тест.