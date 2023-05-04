Коли в українських школах останній дзвінок: названо рекомендовану дату

Останній дзвінок цього року будуть проводити як наживо, так і в онлайн форматі

Навчальний рік добігає кінця і незабаром у школах відбудеться останній дзвінок. Однак цього року його проведуть пізніше, аніж зазвичай. Причиною цього стали тривалі відключення світла та подовжені канікули.

Так, навчальний рік триватиме до 30 червня для 11-класників і до кінця травня — для решти школярів. У Департаменті освіти радять вручити документи випускникам 21-23 червня, а провести останній дзвінок – у п’ятницю 16 червня. Про це пише УНІАН.

Наголошується, що ця дата є лише рекомендацією. Далі вже кожна школа самостійно визначає день, коли буде проводитися останній дзвінок.

Як проходитиме останній дзвінок 2023 року

Заходи будуть проводити як онлайн, так і в офлайн-форматах. Це залежатиме від безпеки у регіоні. Відповідне рішення ухвалюватиме керівництво школи. Якщо ж буде вирішено проводити останній дзвінок онлайн, то школярам і батькам дадуть посилання на відеозустріч. Учні зможуть почути від вчителів напучування на наступний навчальний рік, а випускники — вітання від викладацького складу.

Проведення останнього дзвінка наживо можливе тільки в школах, в яких є укриття. Ймовірно, масштабного святкування через воєнний стан та ситуацію в країні не буде. Якщо під час заходу пролунає сигнал повітряної тривоги, то школярі, вчителі та батьки будуть змушені спускатися до укриття.

Також цього року з метою безпеки скасовано традиційні ходи випускників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українських школах можуть скоротити кількість предметів.